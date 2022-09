Liferay presenta il nuovo Solution Marketplace

Liferay presenta Solutions Marketplace, ideato per offrire soluzioni per l’accelerazione digitale tra cui portali per i clienti, intranet e soluzioni per la supply-chain.

Tutto ciò, permetterà alle aziende di creare esperienze digitali personalizzate basate sulla piattaforma Liferay.

“Il nuovo marketplace è un elemento chiave della nostra vision volta ad offrire la migliore piattaforma cloud per soluzioni personalizzate. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare casi d’uso B2B, B2C e B2E altamente specializzati, in cui le aziende hanno bisogno di soluzioni digitali su misura ma non vogliono partire da zero nella loro creazione, risparmiando risorse per concentrarsi sulla generazione del valore per i loro clienti, partner e fornitori”, ha dichiarato il Ceo Bryan Cheung.

Il Marketplace integra le funzionalità low code di Liferay, riducendo ulteriormente la complessità nello sviluppo, avvio, manutenzione ed evoluzione di soluzioni personalizzate su piattaforma Liferay.

Sviluppate da Liferay e dai suoi partner, le soluzioni offerte nel marketplace indirizzano le sfide aziendali di diversi settori, tra cui quello manifatturiero, assicurativo, governativo, retail e dei servizi finanziari. “I nostri partner vantano una profonda esperienza nell’utilizzo della piattaforma Liferay in moltissime tipologie di casi d’uso. Il marketplace consente ai nostri clienti di sfruttare tali soluzioni di elevata qualità, già testate e utilizzate sul mercato”.

La prima fase del lancio del Solutions Marketplace prevede la disponibilità di oltre 20 soluzioni, a cui se ne aggiungeranno regolarmente di nuove. La società continuerà a potenziare il suo marketplace nel corso di tutto il 2023, consentendo alle aziende di negoziare e interagire direttamente con i fornitori di soluzioni, utilizzando le funzionalità aggiuntive della nuova offerta Liferay Experience Cloud.

Il Marketplace che include il nuovo Solutions Marketplace e l’Apps Marketplace, è ora disponibile.