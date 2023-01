Libero Mail e Virgilio Mail ancora fuori servizio

È dalla sera di domenica 22 gennaio che gli utenti di Libero Mail e Virgilio Mail non hanno accesso al servizio email.

La sera di martedì 24 è stato emesso un comunicato stampa nel quale si attribuisce il grave disservizio a cause esterne a Italionline, e si esclude la dipendenza da cyberattacchi. Il danno deve essere tuttavia assai grave, se a distanza di tante ore non è ancora stato possibile riattivare il servizio, nemmeno per gli utenti paganti. Siamo ben oltre i ragionevoli tempi di ripristino per un sistema adeguatamente ridondato e per il quale dovrebbe esistere un piano di disaster recovery.

”Le nostre parole vanno in primis agli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail, che hanno aperto con noi le loro caselle di posta elettronica: siamo consapevoli del disagio procurato e del disservizio.”, esordisce il comunicato di Italiaonline.

“Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto – dichiara Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline – e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno a essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni”.

”Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo.

Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile.

Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia.”

Attendiamo ulteriori aggiornamenti…