Email di Libero.it e Virgilio.it fuori servizio da molte ore

Da ormai molte ore risulta fuori combattimento il servizio email di Libero.it e Virgilio.it; ItaliaOnLine afferma che il problema è “in via di risoluzione”

Grave disservizio in capo ai milioni di utenti delle caselle email Libero.it e Virgilio.it: dalla sera del 23 gennaio, infatti, le caselle risultato in parte o del tutto irraggiungibili, come potete vedere dall’immagine qui sotto.

Al momento in cui scriviamo, non sono noti i tempi di risoluzione del problema. La società ha comunicato che “A partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica. È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center. Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio mail. Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione.”

Aggiorneremo l’articolo appena ci saranno sviluppi significativi.