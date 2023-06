Libero Mail e Virgilio Mail KO: si ripete l’incubo dei mesi scorsi?

Milioni di utenti delle caselle Libero Mail e Virgilio Mail questa mattina stanno vivendo un ben poco piacevole dejavu: le caselle sono inaccessibili, come avvenuto lo scorso gennaio.

Al momento in cui scriviamo, le uniche informazioni disponibili sono quelle riportate nell’immagine di apertura del nostro articolo:

“Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail.

Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi.

Lo staff di Libero”

A gennaio, abbiamo dedicato numerosi articoli al disservizio che (lo ricordiamo) lasciò gli utenti privi di accesso alla propria casella di posta elettronica per circa una settimana.

Senza dubbio è auspicabile che in questa circostanza il tempo necessario a ripristinare i servizi sia ben più breve. Tuttavia al momento non sono disponibili ulteriori informazioni, nè gli utenti sono stati preavvisati della manutenzione.

Quel che è certo è che il 2023 non si sta rivelando il più fortunato per ItaliaOnLine, la società cui fanno capo sia Libero Mail che Virgilio Mail