Lenovo ThinkSystem V4 migliora l’efficienza per i carichi di lavoro HPC e AI

Lenovo ha esteso la tecnologia di raffreddamento a liquido all’avanguardia Lenovo Neptune ad un numero più elevato di server grazie ai nuovi design ThinkSystem V4 che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza, consolidare l’IT e ridurre il consumo energetico nella nuova era dell’intelligenza artificiale (AI). Alimentata da processori Intel Xeon 6 con core P, la nuova infrastruttura di supercomputing ThinkSystem SC750 V4 di Lenovo combina prestazioni di picco ed efficienza avanzata per fornire informazioni più rapide in un design ottimizzato per lo spazio per carichi di lavoro HPC intensivi.

Il portafoglio completo di Lenovo include nuove soluzioni basate su Intel ottimizzate per la densità dei rack e i dati transazionali di grandi dimensioni, massimizzando le prestazioni di elaborazione per i carichi di lavoro HPC e AI compatibilmente con lo spazio disponibile nei data center.

“Lenovo aiuta aziende di ogni dimensione e di ogni settore a realizzare nuove applicazioni AI che sfruttano i miglioramenti nell’elaborazione in tempo reale, l’efficienza energetica e la facilità di implementazione“, ha dichiarato Scott Tease, Vice President e General Manager High-Performance Computing and AI di Lenovo. “Le nuove soluzioni Lenovo ThinkSystem V4 basate su Intel trasformeranno la business intelligence e l’analisi offrendo un’elaborazione AI in un ingombro ridotto e con minori consumi di energia“.

Nell’ambito dei costanti investimenti nell’accelerazione dell’AI, Lenovo estende i confini dell’innovazione con la sesta generazione della tecnologia di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune, che è oggi disponibile per l’utilizzo generalizzato in tutti i portafogli ThinkSystem V3 e V4 attraverso innovazioni di design compatte che massimizzano le prestazioni di elaborazione e consentono un minore consumo di energia. I circuiti proprietari di Lenovo per il raffreddamento diretto a liquido riciclano l’acqua calda per raffreddare i sistemi dei data center, consentendo una riduzione fino al 40% del consumo energetico.

Lenovo ThinkSystem SC750 V4 aiuta i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità nelle attività operative all’interno dei data center grazie al raffreddamento ad acqua diretto ad elevata efficienza integrato direttamente nella soluzione e acceleratori che offrono un’efficienza del carico di lavoro ancora maggiore con prestazioni elevate per singolo watt. Progettata per l’elaborazione ottimizzata in termini di spazio, l’infrastruttura occupa meno di un metro quadrato di spazio all’interno del data center e può essere collocata in rack da 19″ standard del settore, allargando i confini del supercomputing compatto general purpose.

Grazie alla nuova infrastruttura – sottolinea Lenovo –, le aziende possono ottenere un time-to-value più rapido ottenendo in modo rapido e sicuro nuove informazioni dai propri dati. ThinkSystem SC750 V4 utilizza una soluzione di memoria MRDIMM di nuova generazione per aumentare la larghezza di banda della memoria critica fino al 40%. È inoltre progettato per la gestione di carichi di lavoro sensibili con funzionalità di sicurezza avanzate per una maggiore protezione.

Le nuove soluzioni, nate dalla leadership di Lenovo nell’innovazione dell’AI offrono prestazioni avanzate, maggiore affidabilità e maggiore densità per potenziare la capacità di elaborazione, afferma l’azienda.