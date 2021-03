ThinkEdge SE30 e SE50, le chiavi di Lenovo per l’edge computing

Lenovo ha annunciato il proprio portfolio di computer embedded all’edge ThinkEdge.

I nuovi ThinkEdge SE30 e ThinkEdge SE50 hanno dimensioni ridotte, sono robusti e hanno la potenza necessaria per soddisfare le esigenze di elaborazione dei dati, sicurezza e scalabilità all’edge manifestate dalle imprese

Le applicazioni di edge computing sono numerose e in rapida crescita. La grande distribuzione sta implementando sempre più casse automatizzate e sistemi di segnaletica dinamica, di monitoraggio del traffico in negozio, di inventario e gestione dei magazzini.

Il manifatturiero sta automatizzando le linee di assemblaggio con avvisi di manutenzione predittiva e utilizzando telecamere intelligenti per ispezioni di sicurezza e qualità.

Il settore sanitario si rivolge all’edge computing per il monitoraggio da remoto dei pazienti e l’integrazione dei dispositivi medicali.

Con la crescente necessità di approfondimenti in tempo reale in tutti i settori, l’edge sta diventando più importante e complesso che mai.

Lenovo, il portfolio ThinkEdge

I nuovi dispositivi Lenovo ThinkEdge sono basati su tecnologia Intel e costruiti tenendo conto delle future esigenze di elaborazione dei dati. Gli edge computer integrati sono per gli utenti che necessitano di maggiore potenza di elaborazione, maggiore sicurezza e scalabilità. Con i dati giusti immediatamente disponibili in sicurezza, le aziende possono essere più efficienti e competitive.

Il nuovo ThinkEdge SE30 è un dispositivo robusto e di dimensioni contenute per carichi di lavoro edge. Include i più recenti processori Intel Core i5 vPro di undicesima generazione per il calcolo industriale. Il processore migliora la potenza di calcolo, accelera i carichi di lavoro AI ed è progettato specificamente per le implementazioni edge nelle aziende con una gamma di temperature compresa tra -20 e +60 gradi Celsius, lunga durata e funzionalità avanzate di sicurezza e gestibilità.

Inizialmente ThinkEdge SE30 supporterà la connettività 4G a livello globale e avrà disponibilità del 5G, con il supporto dei principali operatori, nella seconda metà di quest’anno[iii]. I dispositivi 5G beneficeranno di una connettività wireless rafforzata per uguagliare la bassa latenza, elevata affidabilità ed elevata capacità delle attuali soluzioni cablate, con il vantaggio aggiuntivo di una maggiore agilità e un maggiore ritorno sugli investimenti.

Le applicazioni embedded per ThinkEdge SE30 comprendono tra l’altro chioschi e bancomat per lo smart retail, linee di produzione automatizzate nel settore manifatturiero e il monitoraggio dei dispositivi medicali.

Il nuovo ThinkEdge SE50 è progettato per applicazioni versatili che richiedono analisi ed elaborazione dati all’edge. Il dispositivo di edge computing integrato include un processore Intel Core i5 o i7 vPro per il calcolo industriale e fino a 32 GB di memoria. Gli utenti finali possono installare ThinkEdge SE50 per aggregare e analizzare i dati in tempo reale dai dispositivi IoT distribuiti. Questo dispositivo smart edge può filtrare e inoltrare i dati IoT attraverso la WAN al cloud o al data center. Gli utenti potranno così potenziare la loro strategia AI all’edge grazie a processori all’avanguardia e software ottimizzato che sfrutta il toolkit OpenVINO .

Lo stesso impegno per l’innovazione continua che guida Lenovo nella produzione di PC è alla base della roadmap dei suoi dispositivi edge. Il portfolio di dispositivi Lenovo ThinkEdge offre alle aziende la flessibilità di specificare ciò di cui hanno bisogno oggi con la possibilità di accrescere la capacità di calcolo in vista di funzionalità future.

Il portfolio ThinkEdge è supportato da un numero sempre maggiore di fornitori di software, OEM e system integrator, per fornire dispositivi che si inseriscono senza soluzione di continuità all’interno di ecosistemi articolati. I ThinkEdge Certified Solutions Partner includono Telit, IMS Evolve, Software AG e molti altri.

I dispositivi ThinkEdge sono pronti per essere integrati in soluzioni per accelerare il time to market e migliorare l’efficienza per gli OEM. Lenovo, attraverso la sua divisione OEM Solutions, fornisce hardware e servizi sicuri e affidabili per progettare dispositivi specifici e risolvere i problemi delle aziende.