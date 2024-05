Dell NativeEdge: accelerare l’Innovazione AI ai confini della rete

In un’era caratterizzata dalla rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale (AI), Dell Technologies presenta il suo Dell NativeEdge, una piattaforma di operazioni edge progettata per accelerare l’innovazione AI al limite della rete. Collaborazioni e Innovazioni

Dell NaviteEdge e la partnership con NVIDIA

Dell ha esteso la sua partnership con NVIDIA per includere il Dell NativeEdge nella piattaforma NVIDIA AI Enterprise. Questa collaborazione facilita lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni AI su dispositivi edge, utilizzando strumenti come NVIDIA Metropolis per l’analisi video e NVIDIA Riva per la traduzione e il riconoscimento vocale. Questa integrazione permette ai clienti di implementare applicazioni AI a livello di produzione con maggiore efficienza.

Integrazione con ServiceNow

Dell NativeEdge si integra ora con la piattaforma Now di ServiceNow, creando una soluzione automatizzata di gestione delle operazioni edge che copre dall’implementazione iniziale alle operazioni di routine. Questa integrazione offre un modello di servizio più efficiente e sicuro per le applicazioni AI in vari settori, migliorando la gestione delle risorse di calcolo edge.

Automazione con Azure Arc

Dell ha introdotto l’automazione dell’abilitazione Azure Arc tramite Dell NativeEdge, migliorando l’esperienza del cliente Azure e la sicurezza ai margini della rete. Questa soluzione semplifica le operazioni edge e avanzano le capacità AI, portando i benefici del cloud Azure ai margini della rete, inclusa l’implementazione rapida e l’automazione.

Le soluzioni per l’industria e le nuove funzionalità

Soluzioni per ISV

Dell ha lanciato sei nuove soluzioni Dell NativeEdge per ISV (Independent Software Vendors) nei settori della produzione, del retail e delle città digitali. Queste soluzioni mirano a migliorare i risultati aziendali e a ottimizzare la gestione urbana attraverso l’integrazione di vari sistemi cittadini, offrendo un approccio sicuro e basato sui dati.

Miglioramenti alla piattaforma

La nuova versione di Dell NativeEdge include il supporto per l’implementazione di applicazioni su container bare-metal, migliorando le prestazioni, la scalabilità e la sicurezza. Dell ha introdotto nuove API REST per integrare Dell NativeEdge nei flussi di lavoro DevOps e strumenti come il plugin per Visual Studio Code per facilitare lo sviluppo delle integrazioni applicative.

Infrastruttura Edge e modelli di consumo

Dell ha ampliato il supporto per l’infrastruttura edge con nuovi dispositivi Dell NativeEdge Endpoints, inclusi workstation Dell Precision e nuovi server PowerEdge, come il compatto PowerEdge T160, ideale per spazi ridotti come i negozi al dettaglio.

Dell offre ora sia il software Dell NativeEdge che i dispositivi Dell NativeEdge Endpoints come un unico abbonamento mensile tramite Dell APEX, fornendo un modello di consumo basato su OPEX per una maggiore flessibilità finanziaria.

Servizi di consulenza

Dell ha lanciato nuovi servizi di consulenza per l’edge, tra cui ProConsult Advisory Services for Edge e Infrastructure and Application Design Services for Edge. Questi servizi aiutano le aziende a valutare il loro stato attuale, sviluppare strategie edge e progettare ambienti edge ottimizzati per massimizzare l’efficienza, le prestazioni e il ritorno sugli investimenti.

L’importanza della Cybersecurity

La cybersecurity è un aspetto critico di Dell NativeEdge. Con l’aumento delle minacce informatiche, è essenziale proteggere i dati e le operazioni ai margini della rete. Dell NativeEdge utilizza una combinazione di tecnologie avanzate per garantire la sicurezza dei dati, inclusi strumenti di crittografia, autenticazione multifattoriale e monitoraggio continuo delle minacce. Questo approccio proattivo alla sicurezza aiuta a prevenire gli attacchi e a mitigare i rischi, garantendo che le operazioni edge siano sempre protette.

Efficienza nella gestione dei dati

Dell NativeEdge migliora significativamente l’efficienza nella gestione dei dati. Con il 70% dei dati aziendali che risiede on-premises, la gestione efficace di questi dati è cruciale. Dell NativeEdge consente alle aziende di sfruttare al meglio le loro risorse di dati, facilitando la raccolta, l’analisi e l’azione sui dati in tempo reale. Questo è particolarmente importante per applicazioni che richiedono bassa latenza e alta reattività, come la manutenzione predittiva e l’analisi in tempo reale.

Il Blueprint di Dell NativeEdge

Il Blueprint di Dell è una componente fondamentale del Dell NativeEdge. Si tratta di una guida dettagliata e personalizzata che aiuta le aziende a implementare e ottimizzare le loro soluzioni edge. Il Blueprint include best practice, architetture di riferimento e strumenti di automazione per garantire che le implementazioni siano efficienti e sicure. Con il Blueprint, le aziende possono ridurre il tempo di implementazione, migliorare le prestazioni delle loro applicazioni e garantire la conformità con le normative di sicurezza.

Pierluca Chiodelli, Pierluca Chiodelli,Vice President Engineering Technology Edge Computing Offers, Strategy and Execution di Dell, ci offre una visione approfondita del Blueprint di Dell NativeEdge, sottolineando la sua importanza strategica per le aziende che vogliono sfruttare al meglio l’edge computing.

“Il Blueprint di Dell NativeEdge è una guida dettagliata e personalizzata che supporta le aziende nella progettazione, implementazione e ottimizzazione delle loro soluzioni edge. Questo strumento è essenziale per garantire che le aziende possano massimizzare i benefici dell’edge computing attraverso pratiche consolidate e architetture di riferimento.

Il Blueprint include diverse componenti chiave. Prima di tutto, raccoglie una serie di best practice sviluppate sulla base della nostra vasta esperienza nel settore dell’edge computing. Queste best practice sono fondamentali per aiutare le aziende a evitare errori comuni e a implementare soluzioni in modo più efficiente.

Un altro elemento cruciale del Blueprint sono le architetture di riferimento. Si tratta di configurazioni predefinite che mostrano come diverse componenti hardware e software possano essere integrate per creare una soluzione edge efficace. Utilizzando queste architetture, le aziende possono ridurre il tempo di progettazione e assicurarsi che tutte le parti del sistema lavorino insieme in modo armonioso.

Il Blueprint fornisce inoltre strumenti di automazione che facilitano l’implementazione e la gestione delle soluzioni edge. Questi strumenti possono automatizzare operazioni di routine, riducendo il rischio di errori umani e aumentando l’efficienza operativa.

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo del Blueprint di Dell NativeEdge. Innanzitutto, consente di ridurre significativamente il tempo necessario per implementare soluzioni edge, accelerando così il time-to-market per nuove applicazioni e servizi. Inoltre, aiuta a configurare le soluzioni in modo ottimale, migliorando le prestazioni e garantendo una bassa latenza e alta reattività, essenziali per applicazioni come la manutenzione predittiva e l’analisi in tempo reale.

La sicurezza è un altro aspetto critico. Le best practice incluse nel Blueprint coprono anche aspetti di sicurezza, aiutando le aziende a proteggere i loro dati e le loro operazioni edge. Questo è essenziale per prevenire attacchi informatici e garantire la continuità operativa.

Infine, il Blueprint fornisce indicazioni su come configurare le soluzioni per garantire la conformità con le normative locali e internazionali, evitando sanzioni e operando in modo etico e legale.

Uno dei grandi vantaggi del Blueprint è la sua flessibilità e personalizzazione. Sebbene offra configurazioni predefinite, è altamente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche di ogni azienda. Le aziende possono adattare le architetture di riferimento e gli strumenti di automazione per allinearsi meglio ai loro obiettivi e requisiti.

In sintesi, il Blueprint di Dell NativeEdge rappresenta un elemento fondamentale per le aziende che vogliono sfruttare appieno il potenziale dell’edge computing, garantendo al contempo efficienza, sicurezza e conformità normativa.

La potenza di calcolo necessaria sarà molto superiore rispetto al passato, e Dell è pronta a supportare questa transizione. Il portfolio di Dell si espande con blueprinting intent-based che aiuta i clienti di vari settori a sfruttare al meglio la tecnologia. Chiodelli afferma che il mercato è pronto per queste innovazioni, con i clienti che chiedono soluzioni sicure e sempre connesse, e l’integrazione di IT e OT. Anche nei paesi emergenti, dove l’assenza di tecnologie legacy rappresenta un vantaggio, l’edge computing giocherà un ruolo fondamentale.

Dell NativeEdge rappresenta un significativo passo avanti nell’innovazione AI ai margini della rete, offrendo soluzioni avanzate per la gestione e l’implementazione delle applicazioni AI. Grazie alle collaborazioni strategiche e ai miglioramenti della piattaforma, Dell continua a guidare la trasformazione digitale, aiutando le aziende a sfruttare il potenziale dell’AI al limite della rete.