Lavazza ha portato i processi di business sul cloud Azure

Il gruppo torinese Lavazza ha portato a termine un progetto di migrazione al cloud di Azure di tutte le applicazioni aziendali con l’aiuto di Techedge: i processi e i dati del Gruppo Lavazza sono stati progressivamente trasferiti da tre data center al cloud pubblico.

Gruppo Techedge e Microsoft hanno condotto il progetto strategico di migrazione al cloud che ha consentito al Gruppo Lavazza di migliorare flessibilità, competitività e sostenibilità ambientale.

A orientare il progetto di migrazione internamente a Lavazza è stato l’Ict Director, Fabio Rangaioli.

La tecnologia di Microsoft e la competenza di Techedge hanno consentito al Gruppo Lavazza di affrontare in pochi mesi la transizione a una nuova infrastruttura IT cloud-based, gestendo la complessità dell’architettura applicativa tipica del Gruppo Lavazza, la varietà dei processi di business e le specificità dei brand.

La migrazione al cloud è stata pianificata con l’obiettivo di ottenere maggiore flessibilità per cogliere nuove opportunità di business e rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione.

La strategia del Gruppo Lavazza ha portato alla definizione di un programma globale di trasformazione digitale in seno al quale il progetto di migrazione al cloud ha giocato un ruolo cardine: portare sul cloud pubblico centinaia di istanze di sistemi operativi, oltre 70 applicazioni e circa 90 terabyte di dati aziendali per garantire efficienza operativa e scalabilità, riducendo al contempo consumi energetici e, più in generale, l’impatto ambientale della funzione Ict del Gruppo.

Dopo una fase iniziale di assesment, pianificazione e preparazione dell’architettura su Azure, i processi e i dati del Gruppo Lavazza sono stati progressivamente trasferiti dai tre data center on premise precedentemente in uso al cloud pubblico di Microsoft.