La nuova vita degli SMS come strumento per vendere meglio

n un’epoca storica in cui oltre 4,2 miliardi di persone nel mondo hanno la possibilità di inviare e ricevere SMS, con un aumento di oltre il 7.700% di messaggi di testo inviati mensilmente e con tasso di risposta superiore del 209% rispetto al telefono, alle e-mail o a Facebook, la messaggistica asincrona diventa parte dei processi delle Customer Operation, ovvero della gestione dei clienti. Se pensiamo che, secondo LivePerson, il 75% dei millennial preferirebbe mandare un SMS piuttosto che fare una chiamata vocale, è evidente come le aziende dovranno sempre più usare le piattaforme di messaggistica sia per parlare con i loro clienti sia per sviluppare una connessione emotiva più forte che per fornire assistenza.

Un’osservazione di scenario è fondamentale per sviluppare le competenze distintive per la gestione ottimale del cliente, acquisire nuovi clienti e fidelizzarli .

Per capire meglio come cambia l’ascolto e la soddisfazione del cliente nell’era digitale, quali sono le nuove tecnologie a disposizione e disegnare i processi della customer experience, Transcom – società operativa nel settore della Customer Experience e con un focus specifico sulla qualità e l’efficienza delle Operations – ha creato una partnership con 24ORE Business School per avviare un Master Customer Operations & Relationship Management rivolto a Responsabili e Manager Customer Operations, Responsabili Call Center, Specialisti Customer Quality e Digital Service interessati ad apprendere gli strumenti per ottimizzare e innovare i processi delle Customer Operations.

Il Master prenderà il via il 24 settembre in modalità Live Streaming, con possibilità di interazione Real Time con i docenti e i colleghi di Master. Per iscriversi ci si può candidare all’indirizzo iscrizioni@24orebs.com o a questo link.