La fintech Hype potenzia il proprio conto a canone zero

Continua il percorso evolutivo di Hype – la neo bank con oltre 1,5 milioni di clienti – che potenzia il conto a canone zero per rafforzare ulteriormente il suo ruolo di punto di riferimento per la gestione quotidiana del denaro di una customer base sempre più numerosa ed eterogenea.

Il conto Hype, già attivo per i nuovi iscritti, prende il posto di Hype START con limiti di utilizzo più alti così da garantire maggiore libertà all’utente: annualmente, l’avvaloramento passa da €2.500 a €15.000, il limite di ricarica raggiunge €4.990 con bonifico e €6.000 in contanti, e la possibilità di prelevare gratuitamente arriva a €3.000 (€250/mese, a ogni prelievo successivo viene applicata una commissione di €2). Per coloro che sono già clienti START, dal primo maggio, il passaggio al conto Hype sarà automatico, senza costi aggiuntivi e senza modifica delle coordinate bancarie.

L’innalzamento dei limiti, oltre a permettere un maggiore utilizzo del conto, potenzia l’accesso ad alcuni servizi a valore aggiunto come gli strumenti di risparmio e di investimento che non saranno più vincolati a importi ridotti. Una scelta che conferma anche la strategia della neo bank di voler abbattere le barriere all’ingresso di utilizzo di prodotti finanziari più evoluti.

Luca Grampioggia, Deputy CEO di Hype, commenta: “Hype nasce con l’obiettivo di essere lo strumento per gestire il proprio denaro, tutti i giorni, questa nuova versione del conto rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Continuiamo a ripensare noi stessi ogni volta che il mercato lo chiede e l’ascolto dei clienti, che ci chiedevano limiti di utilizzo più alti, stavolta ci ha portato nella direzione di dare loro ancora maggiore libertà e flessibilità. Parallelamente continuiamo ad arricchire anche Hype NEXT che ha ulteriori servizi e permette la visione aggregata di tutti i conti di una persona, dando in ogni momento contezza delle proprie disponibilità. I dati parlano chiaro, in Italia continua a crescere la quota di pagamenti digitali, e con le diverse declinazioni del nostro conto vogliamo dare ai nostri utenti la possibilità di abbracciare questo cambiamento, permettendo loro di rendere Hype il punto di riferimento per tutte le spese quotidiane”.

Tutti i nuovi utenti hanno, compresa nel piano, una carta di pagamento Mastercard virtuale che è possibile utilizzare da subito sia online che in tutti i negozi collegandola ad Apple Pay e Google Pay. Potranno, inoltre, fare richiesta della carta fisica al costo di €9,90.

