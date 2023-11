Kyndryl: nuovi servizi per i clienti Google Cloud in ambito bancario e finanziario

Kyndryl, fornitore globale di servizi di infrastruttura IT, ha annunciato la disponibilità di nuovi servizi per le aziende del settore finanziario che desiderano utilizzare Google Cloud per l’archiviazione e la protezione dei dati confidenziali e sensibili. I nuovi servizi di Kyndryl sono progettati per abilitare una piattaforma dati unificata, scalabile e sicura che supporta le attività e i requisiti normativi e di conformità dei clienti.

Kyndryl ha sviluppato i nuovi servizi basandosi sull’architettura di riferimento di Google Cloud per i servizi finanziari, con un particolare focus su automazione, sicurezza e semplificazione della conformità per i clienti. I clienti possono utilizzare le soluzioni di sicurezza di Google Cloud, come Confidential Computing per crittografare i dati riservati e Google Cloud Security Command Center per identificare le vulnerabilità e rilevare le minacce.

L’implementazione dei servizi finanziari di Kyndryl per Google Cloud è stata realizzata specificamente per soddisfare i requisiti e gli standard di conformità unici del settore finanziario, spiega l’azienda. I nuovi servizi sono caratterizzati da numerose funzionalità ed elementi distintivi che aiutano banche e istituti finanziari a modernizzarsi digitalmente, tra cui gli architetti e gli ingegneri di Kyndryl Consult, i team di sviluppatori e di delivery, i Kyndryl Cloud Native Managed Services e le competenze dell’azienda in materia di conformità e sicurezza.

Con il suo approccio modulare, basato sull’esperienza nel settore e progettato per la sicurezza e la privacy del cloud, Kyndryl collabora con Google Cloud per soddisfare le esigenze dei clienti nel settore dei servizi finanziari grazie a un approccio al cloud che supera le capacità inadeguate e limitate dei servizi generici.

“Abbiamo sviluppato servizi innovativi con funzionalità di sicurezza avanzate per aiutare banche e istituti finanziari a pianificare e implementare dati e applicazioni in ambienti Google Cloud”, ha dichiarato Meenagi Venkat, Vicepresidente di Kyndryl Consult, Cloud. “Gli oltre 30 anni di esperienza di Kyndryl nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture IT mission-critical forniscono ai clienti ciò di cui hanno bisogno per eseguire le loro attività in cloud con fiducia e sicurezza”.

“Partner di servizi come Kyndryl offrono le competenze e le risorse di cui molte aziende hanno bisogno per progetti di trasformazione digitale su larga scala”, ha affermato Benjie Harrison, Director of Global Alliances di Google Cloud. “Ora Kyndryl fornirà alle organizzazioni del settore finanziario nuove soluzioni che utilizzano l’infrastruttura e gli strumenti di sicurezza affidabili di Google Cloud per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di trasformazione aziendale”.

Kyndryl ha progettato le nuove funzionalità per sfruttare le caratteristiche e i servizi di sicurezza di Google Cloud richiesti dal settore dei servizi finanziari, tra cui:

Confidential Computing per i servizi finanziari di base: cripta i dati durante l’elaborazione per impedire l’accesso non autorizzato ai dati.

Google Cloud Sensitive Data Protection: offre strumenti per scoprire, classificare e mascherare i dati sensibili per evitare che vengano utilizzati nelle analisi o nell’addestramento dei modelli di AI/ML.

Security Command Center (SCC): mantiene e amministra la conformità alle normative e alla sicurezza, e fornisce avvisi rapidi sulle non-conformità, nonché indicazioni per il ripristino.

Per consentire a banche e istituti finanziari di passare rapidamente e senza problemi a Google Cloud, Kyndryl si è concentrata sugli abilitatori chiave, tra cui una progettazione specifica che accelera l’onboarding. Inoltre, i servizi consentono ai clienti di adottare pratiche operative moderne, come l’Infrastructure as Code (IaC), e possono essere adattati alle esigenze specifiche e ai requisiti normativi locali, aiutando i clienti a costruire e trovare soluzioni alle sfide aziendali in modo sicuro e affidabile.

Kyndryl ha inoltre sfruttato la sua esperienza nel settore e le sue capacità cloud native per creare servizi finanziari dinamici basati su un modello operativo che governa e ottimizza continuamente le prestazioni, allinea i prezzi e le spese per il cloud ai risultati aziendali e offre servizi cloud componibili che favoriscono soluzioni più rapide e il time to revenue.

Per maggiori informazioni sulla partnership tra Kyndryl e Google Cloud è possibile consultare il sito dell’azienda.