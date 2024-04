Così Hitachi Vantara intende rivoluzionare la gestione dei dati

In un periodo in cui le aziende – tra proliferazione dell’IA generativa, tecnologie cloud e crescita esponenziale dei dati – devono affrontare sfide senza precedenti nella gestione dei dati, Hitachi Vantara – controllata di Hitachi focalizzata sull’archiviazione dati, sulle infrastrutture e sulla gestione del cloud ibrido – annuncia la disponibilità di Hitachi Virtual Storage Platform One, la piattaforma di cloud ibrido pronta a trasformare radicalmente il modo in cui le aziende gestiscono ed utilizzano i propri dati nel contesto di uno scenario tecnologico in rapida evoluzione.

Oggi – sottolinea Hitachi Vantara – le imprese faticano a gestire la necessità di rendere scalabili i dati e a modernizzare le applicazioni con infrastrutture complesse, distribuite e multi-cloud; in questo scenario, la necessità di una soluzione completa di gestione di tutti i tipi di dati non è mai stata così critica.

I risultati del recente Data Management Maturity Assessment (DMMA) di TDWI hanno evidenziato che se da un lato il 71% degli esperti IT concorda sul valore dei dati per la propria azienda, solo il 19% afferma di aver già implementato una solida strategia di gestione degli stessi. Complica ulteriormente uno scenario già sufficientemente complesso il costante aumento degli attacchi informatici che preoccupano sempre più le imprese per le ripercussioni in tema di sicurezza e resilienza.

Una ricerca pubblicata di recente rileva inoltre che il 68% dei responsabili IT è preoccupato che l’infrastruttura dei dati della propria azienda possa non essere sufficientemente resiliente. La risposta di Hitachi Vantara che porta una soluzione completa alle sfide di crescita e di gestione dei dati in modo sicuro è la piattaforma Virtual Storage Platform One che presenta le seguenti soluzioni:

Virtual Storage Platform One SDS Block

Virtual Storage Platform One SDS Cloud

Virtual Storage Platform One File

Virtual Storage Platform One semplifica l’infrastruttura per le applicazioni mission-critical focalizzandosi sulla disponibilità dei dati e su solide misure di resilienza e affidabilità degli stessi, inclusa la riduzione dei rischi legati all’inattività per mancanza di energia, perdite di produttività e minacce alla sicurezza.

“Virtual Storage Platform One cambia radicalmente il panorama dello storage perché unifica i dati e offre flessibilità indipendentemente dal fatto che i dati si trovino on-premise, sul cloud o in ambiente software-defined“, ha dichiarato Octavian Tanase, chief product officer, Hitachi Vantara. “Inoltre, la piattaforma è progettata per garantire resilienza ed assicurare il 100% di disponibilità dei dati, una moderna garanzia di storage ed un’efficace capacità in tutte le sue soluzioni, fornendo alle aziende semplicità su larga scala e una base dati inviolabile per il cloud ibrido“.

Virtual Storage Platform One affronta le sfide di una gestione dei dati moderna, eliminando i vincoli dei silos di dati e consentendo ad ogni singola informazione di svolgere la propria funzione in modo coeso e con la flessibilità necessaria a gestire la scalabilità, aumentando o diminuendo in maniera semplice e consentendo un utilizzo ottimizzato dei dati grazie ad un ambiente che privilegia efficienza e velocità.

Inoltre, Virtual Storage Platform One SDS Cloud è disponibile nel Marketplace AWS, un catalogo digitale con migliaia di prodotti software di fornitori indipendenti, che semplifica la ricerca, il test, l’acquisto e la distribuzione di software che operano su Amazon Web Services (AWS). Questo offre alle aziende un’integrazione e un’accessibilità fluide per sfruttare le soluzioni all’avanguardia di gestione dei dati di Hitachi Vantara all’interno di AWS.

Una nuova era per la gestione dei dati

Al centro di Virtual Storage Platform One si trova un ecosistema dati unificato che integra in modo fluido lo storage di file e blocchi, eliminando i silos di dati e gli ambienti frammentati. Grazie a Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS), Virtual Storage Platform One assicura che ogni informazione sia raccolta, integrata e resa accessibile da qualsiasi dispositivo o luogo per semplificare l’accesso, la visualizzazione e lo sviluppo del business.

“Per più di un decennio abbiamo lavorato al consolidamento della partnership con Hitachi Vantara, traendone sempre grandi soddisfazioni per i servizi offerti, l’expertise e la durevolezza dei prodotti“, ha detto Deniz Armen Aydın, cloud data storage technologies manager, Garanti BBVA. “L’introduzione di Virtual Storage Platform One rivoluzionerà la gestione dei dati e l’efficienza di GarantiBBVA, e non vediamo l’ora di scoprire le funzionalità all’avanguardia di automazione e resilienza offerte dalla soluzione“.

La piattaforma cloud ibrida secondo Hitachi Vantara si distingue dai competitor grazie ad importanti fattori di differenziazione capaci di ridefinire lo scenario della gestione dei dati:

Un unico Data Plane : amplia il portafoglio di storage nel cloud pubblico dell’azienda grazie a Virtual Storage Platform One SDS Cloud in esecuzione nativa su AWS.

: amplia il portafoglio di storage nel cloud pubblico dell’azienda grazie a Virtual Storage Platform One SDS Cloud in esecuzione nativa su AWS. Consumo semplice : automatizza la Virtual Storage Platform One SDS Block and Cloud con playbook Ansible disponibile dal lancio su Github.

: automatizza la Virtual Storage Platform One SDS Block and Cloud con playbook Ansible disponibile dal lancio su Github. Osservabilità del cloud : gli utenti finali ottengono una visione completa del proprio portafoglio in un’unica dashboard con Hitachi Ops Center Clear Sight.

: gli utenti finali ottengono una visione completa del proprio portafoglio in un’unica dashboard con Hitachi Ops Center Clear Sight. Storage File Accelerato: Virtual Storage Platform One File semplificato e accelerato equivale a poter rendere disponibili le conversazioni non strutturate seguendo la filosofia di Hitachi Vantara che assicura la disponibilità dei dati garantita al 100%.

Ulteriori prodotti Virtual Storage Platform One saranno disponibili più avanti nel corso dell’anno. Maggiori informazioni su Virtual Storage Platform One e sulla sua suite di soluzioni sono disponibili sul sito del produttore.