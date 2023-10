Kyndryl e Palo Alto Networks annunciano un’alleanza strategica per fornire servizi di rete e cybersecurity

Kyndryl ha annunciato un’alleanza globale strategica con Palo Alto Networks per fornire servizi di rete e di cybersecurity end-to-end, insieme a una nuova offerta basata su Prisma SD-WAN per le aziende e i clienti in ambito Industria 4.0.

L’alleanza unisce le capacità di sicurezza della piattaforma leader del settore Palo Alto Networks alle avanzate competenze di Kyndryl nei servizi di sicurezza di rete per progettare, costruire, gestire e modernizzare le reti mission-critical per clienti di tutti i settori.

Le aziende uniscono così le forze per capitalizzare le opportunità emergenti nel mercato delle infrastrutture SD-WAN che, secondo le stime di IDC[, registrerà un tasso annuo di crescita del 10,1% fino al 2027. Con l’accelerazione delle esigenze di enterprise mobility, le aziende sono alla ricerca di maggiore agilità operativa per supportare la trasformazione digitale, considerato che devono supportare il crescente numero di dispositivi utilizzati per accedere alla rete aziendale e alle applicazioni basate su cloud, rispettando al contempo requisiti di sicurezza e conformità in continua evoluzione.

Kyndryl e Palo Alto Networks collaborano per aiutare le aziende a garantire una sicurezza uniforme e un’esperienza utente migliorata, ovunque e in settori quali servizi, manifatturiero, energia, sanità e retail. La nuova offerta SD-WAN di Kyndryl, basata su Prisma SD-WAN, consentirà ai clienti di trasformare e modernizzare le proprie reti e di soddisfare le crescenti esigenze di larghezza di banda conseguenti alla proliferazione dei dispositivi e del traffico cloud. Il nuovo approccio alla connettività fornirà un unico pannello di gestione delle reti e semplificherà l’implementazione delle filiali e dei servizi edge. Aiutando i clienti nel passaggio verso una rete flessibile e scalabile, Kyndryl sarà in grado di aiutare le aziende a costruire una roadmap e a incorporare nuovi paradigmi di sicurezza come SASE con i servizi di consulenza Kyndryl.

“In Kyndryl siamo in prima linea nell’aiutare le aziende a trasformare la propria rete per soddisfare crescenti tendenze come lavoro da remoto, utilizzo di dispositivi multipli e accesso al cloud e ai dati. Man mano che le aziende passano da modelli tradizionali basati sull’hardware a modelli di consumo OPEX, la necessità di reti agili, altamente sicure e affidabili è imperativa”, ha dichiarato Stephen Leonard, SVP of Global Strategic Alliances di Kyndryl. “Siamo lieti di collaborare con Palo Alto Networks per fornire servizi di sicurezza di rete solidi e versatili che offriranno molti vantaggi ai nostri clienti”.

“Insieme a Kyndryl, stiamo permettendo alle aziende di realizzare la propria trasformazione digitale e di innovare in modo sicuro, raccogliendo i benefici del consolidamento di soluzioni di sicurezza diverse nella miglior piattaforma integrata”, ha commentato Prem Iyer, SVP of Global Ecosystems di Palo Alto Networks. “Ci impegniamo a supportare i clienti condivisi con Kyndryl, dando loro la possibilità di ottenere risultati migliori in termini di sicurezza, proteggendo le aziende, moderne e connesse, da attacchi sempre più sofisticati”.

La partnership globale tra Kyndryl e Palo Alto Networks si basa sulla consolidata collaborazione tra le due aziende in materia di servizi e soluzioni di sicurezza. A luglio Kyndryl ha lanciato la sua nuova soluzione Security Operations as a platform (SOaap) sfruttando la tecnologia Cortex di Palo Alto Networks per ottenere risparmi operativi e time-to-value attraverso l’automazione e l’orchestrazione.

All’inizio di quest’anno, Kyndryl e Palo Alto Networks, insieme a Nokia, hanno creato un innovation lab a supporto dei clienti comuni di livello enterprise. Entro la fine dell’anno, i clienti potranno avere accesso a casi d’uso innovativi per l’edge industriale su cloud, connettività wireless privata 4.9G/LTE e 5G. Tra questi, il controllo remoto dei processi manifatturieri e l’analisi in tempo reale nei siti di produzione, il provisioning e la gestione dei dispositivi mobili per migliorare l’esperienza dei dipendenti per l’onboarding e la comunicazione, nonché l’integrazione della sicurezza IT e OT per la sicurezza dei lavoratori e l’efficienza operativa. La piattaforma industrial edge di Kyndryl sarà integrata con un modello multi-factor zero trust costruito sui firewall di nuova generazione di Palo Alto Networks e funzionerà su MXIE Industrial edge di Nokia come parte delle soluzioni di Nokia Digital Automation Cloud (DAC) e con servizi gestiti end-to-end forniti da Kyndryl.