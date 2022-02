Kyndryl e Aws, patto di ferro per il cloud che fa innovazione

Kyndryl ottiene lo status di Premier Global Alliance Partner e con Aws dà vita a un centro di eccellenza per il cloud che farà servizi per infrastrutture mission critical, mainframe, edge computing ed Erp.

Con una nota Kyndry annuncia una partnership strategica con Amazon Web Services tesa a riunire le rispettive competenze, abilità e risorse globali per aiutare le aziende a trasformarsi attraverso servizi e soluzioni cloud focalizzati sull’industria.

Oltre a collaborare con Aws per fornire soluzioni a livello globale, Kyndryl prevede di costruire le infrastrutture interne dei clienti in cloud sfruttando Aws quale fornitore preferenziale. Allo scopo Aws diventa Kyndryl Premier Global Alliance Partner.

Kyndryl e Aws, si legge nella nota, investiranno nella costruzione di una practice globale Aws con le abilità, i servizi e le competenze per fornire l’esperienza cliente migliore della categoria.

Kyndryl stabilirà un Aws Cloud Center of Excellence per daresoluzioni e servizi in grado di supportare infrastrutture mission critical, tecnologie di nuova generazione e modernizzare applicazioni e flussi di lavoro in tutti i settori.

Il Cloud Center of Excellence dovrà consentire ai professionisti di Kyndryl a livello globale di ottimizzare la migrazione dei loro clienti con Aws, sfruttando la disponibilità, l’affidabilità e la sicurezza del cloud.

Per offrire un valore differenziato ai clienti, Kyndryl e Aws stanno sviluppando un acceleratore per VMware Cloud su Aws sfruttando la loro partnership con Vmware.

Attraverso l’acceleratore, professionisti qualificati di Aws, Vmware e Kyndryl forniranno una profonda esperienza e soluzioni personalizzate per aiutare le più grandi imprese del mondo a combinare i già esistenti investimenti Vmware con i servizi Aws.

Data l’alta concentrazione di clienti Kyndryl che gestiscono Vmware on premises, questo fornisce un percorso accelerato verso Vmware Cloud su Aws e aiuta le organizzazioni a eseguire i loro carichi di lavoro mission-critical nel cloud.

Come Premier Global Alliance Partner e membro certificato MSP dell’Aws Partner Network (APN), Kyndryl ha investito nello sviluppo delle competenze Aws e ha costruito un team esperto di professionisti dei servizi certificati Aws attraverso la Kyndryl Academy per AWS.

Kyndryl e Aws, conclude la nota, investiranno ulteriormente nella formazione di oltre 10.000 professionisti Kyndryl entro la fine del 2022, aggiornandoli in una vasta gamma di competenze AwsS per supportare la rapida adozione di servizi e soluzioni cloud dei suoi clienti in tutto il mondo.