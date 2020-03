Presentata verso la fine dello scorso anno, è stata ora annunciata da Hewlett Packard Enterprise (HPE) la disponibilità generale della nuova soluzione HPE Container Platform.

HPE Container Platform viene descritta dall’azienda sviluppatrice come la prima piattaforma per container di livello enterprise progettata per supportare applicazioni sia native del cloud che non e basata su Kubernetes, il popolare sistema open source per automatizzare il deployment, il ridimensionamento e la gestione di applicazioni containerizzate.

La nuova piattaforma di HPE può essere eseguita su bare metal o su virtual machine (VM), nel data center, su qualsiasi cloud pubblico o sull’edge. Inoltre, di fianco alla Container Platform, HPE ha annunciato anche l’introduzione di nuovi servizi professionali per garantire un time-to-value più rapido e diverse nuove configurazioni reference per carichi di lavoro di applicazioni ad alta intensità di dati, come intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, data analytics, edge computing e Internet of Things (IoT).

HPE sottolinea come la maggior parte delle applicazioni aziendali siano oggi rappresentate da workload monolitici, stateful e non nativi del cloud. Le organizzazioni cercano soluzioni per modernizzare e containerizzare queste applicazioni senza significativi refactoring, garantendo allo stesso tempo una sicurezza di livello di produzione e un data storage persistente.

Secondo HPE, l’esecuzione di container su bare metal offre vantaggi significativi in un contesto del genere, tra cui: ridurre le spese generali non necessarie, evitare il lock-in con un formato di virtualizzazione proprietario ed eliminare i costi di licenza operativi, cosiddetti di "vTax".

HPE Container Platform è quindi progettata per ridurre drasticamente i costi e la complessità eseguendo container su bare metal, ma fornendo al contempo la flessibilità del deployment su virtual machine o istanze cloud. Ciò consente alle aziende di adottare un cloud ibrido o un approccio multi-cloud per implementare Kubernetes con sicurezza, prestazioni e affidabilità di livello enterprise.

Maggiori informazioni sulla HPE Container Platform sono disponibili sul sito dell’azienda.