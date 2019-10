Konica Minolta, la trasformazione digitale cambia tutto

La trasformazione digitale non deve spaventare: chi ha in mano una tecnologia deve capire come adattarla al cambiamento, non passivamente, ma addirittura progettando il futuro del pianeta.

Può sembrare uno slogan, ma è invece quello che sta facendo Konika Minolta, una società che fornisce tecnologia da 140 anni e che vuole continuare a essere protagonista sullo scenario tecnologico.

Per farlo, Konica Minolta Business Solutions Europe ha incontrato a Copenaghen più di 1.200 persone all’European Leadership Campus (ELC) 2019 per condividere con i rivenditori i prodotti, le soluzioni e i servizi e confrontarsi sull’evoluzione digitale del mercato.

Slogan dell’evento è stato “Rethink your Scope”, a significare un invito a cogliere sia le sfide che le opportunità che la trasformazione digitale offre.

Emblema di questa trasformazione, che coinvolge Konica Minolta direttamente, è il Workplace Hub, soluzione IT all-in-one che consente alle aziende di creare un ambiente di lavoro interconnesso e semplificare la propria infrastruttura IT.

Lo ha spiegato Shoei Yamana, Presidente e CEO di Konica Minolta, che ha anche dato la visione globale sulla società.

Konica Minolta, ha detto Yamana, “ha da sempre creato un mondo in cui ognuno può essere se stesso con la tecnologia. Le nostre tecnologie di stampa e imaging oggi ci fanno vedere ciò che un tempo non era visibile. Noi realizzeremo la ichigai, lo scopo della vita di ognuno,. Costruiremo un Mondo in chi ognuno potrà essere se stesso. Abbiamo un piano di essere azienda digitale che sa cogliere i problemi e risolverli, in modo non convenzionale. Le questioni sociali del 2030 vanno pensate adesso”.

Workplace Hub, ha detto Yamana, è un perfetto esempio della vision che intendere connettere persone, spazi e dispositivi. “Workplace hub è la svolta informatica, una raccolta di tecnologie scalabili, facili da utilizzare, per dar modo alle aziende piccole di partecipare alla trasformazione digitale proprio come fossero grandi. Costruita attorno ai servizi, per un workplace connesso, con hardware e servizi. Noi adesso dobbiamo costruire lo Spazio cognitivo attorno ai sistemi fisici”.

In sostanza Workplace Hub è un trampolino, fisico e logico, verso la trasformazione digitale del rivenditore e del System integrator da un lato, e dell’utente dall’altro In un dispositivo di un metro cubo c’è tutto quanto serve per digitalizzare uno studio professionale, una Pmi artigiana, un comune, una struttura sanitaria: sistema di produzione, di gestione di rete, del workplace con Office 365, del cloud. Collaborazione e gestione, continuità di business e sviluppo.

Keiji Okamoto, Presidente di Konica Minolta Business Solutions Europe, ha illustrato la strategia di canale di Konica Minolta per la regione.

Okamoto, ha sottolineato come Rethink your Scope “è sia un invito che una sfida per noi stessi e per i nostri partner. Insieme, possiamo mettere in discussione lo status quo e creare nuove interessanti opportunità. Come azienda, siamo posizionati per inaugurare la nuova era di Connected Workplace" Ripensando la natura del lavoro, stiamo fornendo soluzioni come Workplace Hub, che incarnano la nostra visione di ambiente di lavoro dove persone, dispositivi e spazi sono integrati".

L’ELC è molto più di una conferenza, come ha detto Olaf Lorenz, General Manager della International Marketing Division della società: “il formato del campus consente uno scambio di conoscenze con i partner commerciali. I partecipanti possono interagire con presentazioni su temi come l'evoluzione di Connected Workplace o la sfida delle fake news, scoprire soluzioni come Workplace Hub o la Realtà Aumentata. Conoscere i nuovi sistemi di stampa professionale in anteprima mondiale prima del lancio globale".

E in linea con l’ impegno di Konica Minolta per la sostenibilità, ELC 2019 è stato carbon neutral: circa 1.102 le tonnellate di carbonio sono state compensate nel corso di tutto l’evento, comprendendo anche tutti i pernottamenti, pasti, materiali e le attività di transfer degli ospiti e dello staff Konica Minolta.