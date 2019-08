Sicurezza, Konica Minolta è partner di Mobotix in Italia

Konica Minolta Italia diventa ufficialmente Gold Partner di Mobotix AG per mettere a fattor comune le competenze di entrambe le società per fornire supporto e servizi al mercato.

La partnership fra Konica Minolta e Mobotix punta a soddisfare qualsiasi tipologia di necessità e applicazione, oltre la video sorveglianza standard e rivolta a qualsiasi settore verticale, con particolare focus sull’industria manifatturiera, della logistica, dei trasporti, della sanità, della vendita al dettaglio e dell’hospitality.

Consapevoli che le ragioni che portano a una richiesta di maggiore sicurezza possono talvolta variare anche profondamente a seconda del segmento di mercato interessato, le due aziende negli ultimi mesi hanno organizzato presso le sedi italiane di Konica Minolta di Milano e Roma una serie di incontri rivolti a realtà operanti in specifici settori verticali. L’obiettivo è portare valore vero al mercato, offrendo soluzioni intelligenti e versatili che provengono da un’organizzazione che in termini di professionalità e assistenza non è seconda a nessuno.

In occasione degli eventi, gli utenti hanno sperimentato la tecnologia Mobotix esposta nel nuovo showroom di Konica Minolta, il Digital Imaging Square di Milano, visionando in tempo reale le applicazioni di video analisi e le immagini delle telecamere installate, anche a tecnologia termica.

Per Alberto Vasta, Regional Sales Manager Italia di Mobotix, “Negli ultimi anni le esigenze del nostro mercato sono cambiate in modo significativo e si sono evolute verso una visione della video sorveglianza che va oltre il concetto di sicurezza. Una soluzione intelligente, oltre a soddisfare i massimi livelli di sicurezza, per essere davvero efficiente deve poter garantire agli utenti finali un ritorno tangibile degli investimenti e deve saper rispondere ai cambiamenti anche relativamente ai processi interni aziendali, monitorando ed ottimizzando flussi di lavoro e produttività. Non si tratta più solo di gestire la sicurezza, ma di gestire le informazioni e tutto quanto ad esse annesso”.

Per Stefano Scagnetti, Corporate Sales Division Director di Konica Minolta Italia, “la tematica della sicurezza ricopre un ruolo cruciale e Konica Minolta è ora in grado di poter offrire servizi che spaziano dalla sicurezza fisica e videosorveglianza, con le tecnologie Mobotix, alla cybersecurity. Portiamo valore ai nostri clienti con un approccio consulenziale che permette di fornire le migliori soluzioni tecnologiche sulla base delle esigenze dei nostri clienti. In questo campo includiamo anche gli sviluppi relativi all’utilizzo della sensoristica Mobotix, per poter introdurre servizi di analisi comportamentale rivolta ai processi di marketing, oggi uno degli ambiti a maggiore crescita nel mercato”.