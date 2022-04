Konecta e Comdata annunciano la fusione

Konecta ha raggiunto un accordo con l’italiana Comdata per dar vita al sesto più grande operatore CX BPO sul mercato globale, con ricavi pari a quasi 2 miliardi di euro e un EBITDA di 300 milioni di euro.

La combinazione tra le due società creerà un vero leader globale multilingue (oltre 30) per offrire soluzioni di “best shoring” a clienti locali, regionali e a livello globale, attivi in un’ampia gamma di settori, tra cui quello finanziario e assicurativo, tecnologico, delle telecomunicazioni, retail ed e-commerce, utilities, industria e healthcare. Il nuovo Gruppo offrirà le proprie soluzioni ad oltre 500 grandi aziende in Europa e America, facendo leva sulle competenze locali di oltre 130.000 dipendenti.

Jose María Pacheco, fondatore e presidente di Konecta, e il management team di Konecta e Comdata hanno siglato una partnership con Intermediate Capital Group (ICG), guidato in Spagna da Jaime Chocrón, per realizzare questa combinazione strategica. L’operazione rappresenta un altro importante passo in avanti nella strategia di crescita, diversificazione e internazionalizzazione promossa da José María Pacheco.

Il Gruppo risultante dalla combinazione sarà basato a Madrid (Spagna) e sarà guidato da José María Pacheco, presidente di Konecta. Jesús Vidal Barrio, CEO di Konecta, e Maxime Didier, CEO di Comdata, ricopriranno il ruolo di co-CEO della nuova realtà. La leadership del Gruppo implementerà un ambizioso piano di sviluppo, in grado di cogliere opportunità di crescita sia organica che inorganica, che permetterà alla società di avviare un importante percorso di crescita a due cifre, grazie all’offerta di soluzioni end to end, omnichannel, tech-enabled basate su Big Data, IA, Digital Marketing e RPA (robotic process automation).

Il nuovo Gruppo farà leva sulla propria posizione di leader in Spagna, America Latina, Italia e Francia per accrescere ulteriormente le proprie competenze di business e operative nei principali mercati. Disporrà inoltre di solide competenze per supportare i clienti statunitensi nearshore e globali in tutta Europa.

La società risultante dalla combinazione godrà di una solida struttura finanziaria, in grado di trainare i prossimi sviluppi dell’azienda, consentendole di perseguire gli obiettivi di consolidamento del mercato. La sinergia tra l’esperienza e il know-how delle due società e la combinazione delle rispettive offerte e delle skill digitali favoriranno il nuovo posizionamento del Gruppo come leader di mercato, in termini di competenze, dimensioni e aree geografiche servite.

José María Pacheco, Presidente di Konecta, ha dichiarato: “Questo è un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di Konecta. Siamo davvero entusiasti di costituire un nuovo leader globale, estremamente ben posizionato per cogliere le opportunità nel dinamico mercato CX BPO. Konecta e Comdata condividono una visione comune su client service, competenza settoriale, innovazione tecnologica, e l’attenzione alla crescita sostenibile. L’azienda, che manterrà il suo approccio imprenditoriale, beneficerà della partnership e dell’expertise di ICG per accelerare il processo di sviluppo e partecipare attivamente al consolidamento del mercato”.

Maxime Didier, Co-CEO del nuovo Gruppo e Massimo Canturi, CEO di e membro del CdA del nuovo Gruppo, hanno affermato: “Siamo davvero entusiasti di avviare questo nuovo capitolo. Siamo onorati di lavorare con José María e Jesús che hanno dimostrato un incredibile know-how alla guida di Konecta. Anche i team di Comdata, a cui rivolgiamo un caloroso ringraziamento, sono entusiasti della prospettiva di tornare ai vertici del nostro settore”.

Il completamento dell’operazione, che sarà attuata attraverso KronosNet, società di investimento di nuova costituzione, è previsto entro il terzo trimestre del 2022, previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti.

Leggi tutti i nostri contenuti sulla customer experience