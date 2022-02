Jaggaer nomina Fabrizio Fassone Regional Vice President Italia

Jaggaer annuncia l’ingresso di Fabrizio Fassone come nuovo Regional Vice President Italia.

Fassone arriva da SAP dove ha ricoperto il ruolo di Head of Intelligent Spend Management per l’Italia e la Grecia, guidando la linea di business dedicata alla commercializzazione delle soluzioni SAP per il procurement. In precedenza ha occupato posizioni di leadership in Microsoft, dopo aver iniziato la propria carriera in IBM.

Jim Bureau, Ceo di Jaggaer, ha commentato: «Fabrizio è un sales executive di provata esperienza, che ha sempre lavorato con orientamento al successo dei clienti; vanta una profonda conoscenza del settore oltre ad una vasta rete di contatti qualificati. Ha ampiamente dimostrato la capacità di raggiungere obiettivi sfidanti, guidando la crescita di ricavi e quote di mercato: per questo siamo felici di averlo a bordo».

«Ho colto con vero piacere la nuova sfida dell’Autonomous Commerce Revolution lanciata da Jaggaer e sono davvero entusiasta di entrare a far parte di un team così forte e motivato” ha aggiunto Fabrizio Fassone. “L’Italia riveste un ruolo importante per Jaggaer e non vedo l’ora di mettere la mia esperienza a disposizione di questa straordinaria squadra per accelerare ulteriormente la crescita, avendo sempre in vista la soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri partner».

L’azienda ha contemporaneamente annunciato l’uscita di Mario Messuri, che è stato parte del gruppo, prima BravoSolution Italia e poi Jaggaer, per oltre 20 anni, sino alla sua carica quale Consigliere Delegato dell’entity Italiana e SVP Sales, Southern Europe. Ricordando il contributo di Mario Messuri alla crescita di Jaggaer in Italia e nel Sud Europa, Jim Bureau ha commentato: «A nome di tutta Jaggaer e in particolare del team italiano, vorrei ringraziare personalmente Mario per tutti gli anni insieme. Grazie alla sua leadership e alla sua guida, abbiamo acquisito più di 240 clienti solo in Italia. Nel 2021 Mario ha anche sostenuto lo sviluppo del business in Francia e Spagna. Mario aiuterà Fabrizio e Justin Sadler-Smith, Jaggaer Senior Vice President Europe, e il suo team a garantire una transizione fluida: gli auguriamo tutto il meglio per i suoi futuri obiettivi».

«L’Italia è un mercato di vitale importanza per Jaggaer ora e in futuro. Molti dei nostri clienti italiani sono tecnologicamente avanzati e saranno al centro della rivoluzione dell’Autonomous Commerce che stiamo guidando», ha concluso Bureau.