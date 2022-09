Jabra lancia gli auricolari true wireless Connect 5t per il lavoro a distanza

Jabra – specialista nelle soluzioni audio e video personali e professionali – ha annunciato gli auricolari Connect 5t come terzo prodotto della serie Connect.

Si aggiunge al Connect 4h, una cuffia flessibile, e al 4s, un viva voce portatile; si tratta di una gamma creata per coloro che vogliono scegliere specificatamente soluzioni pensate per il lavoro flessibile e a distanza.

I Jabra Connect 5t portano nella serie i vantaggi degli auricolari true wireless, e promettono di essere un valido compagno per gli smart worker.

In un’epoca in cui lavorare da casa è la norma, avere gli strumenti e le tecnologie giuste è una priorità assoluta per molti, sottolinea l’azienda.

Secondo il rapporto globale Hybrid Ways of Working 2022 di Jabra, il 57% dei dipendenti opta per un modello di lavoro flessibile, mentre il 28% lavora totalmente da remoto.

Tenendo conto di ciò, i Jabra Connect 5t sono stati progettati per coloro che lavorano da casa e che cercano auricolari che possano supportarli sia nel lavoro che nel tempo libero.

Jabra Connect 5t, per lavorare da qualsiasi luogo

Lavorare da remoto dovrebbe essere altrettanto efficiente che lavorare dall’ufficio, sostiene Jabra, e i Connect 5t lo garantiscono grazie alla cancellazione attiva del rumore e alla soppressione del rumore del vento.

Gli auricolari sono dotati di una combinazione di microfoni, rivolti verso l’interno e verso l’esterno, che cancellano i rumori provenienti dall’interno e dall’esterno dell’orecchio e consentono ai professionisti di concentrarsi sulle chiamate senza distrazioni.

La tecnologia a 6 microfoni garantisce inoltre un audio di alta qualità e nitidezza durante le chiamate, mentre gli altoparlanti da 6 mm sono in grado di arricchire la propria playlist con un suono ricco.

Gli auricolari sono inoltre dotati di codec SBC, AAC e Qualcomm aptX, per migliorare ulteriormente il suono.

I Connect 5t, strutturalmente basati sugli auricolari Elite 5 presentati di recente, consentono di rimanere connessi a due dispositivi contemporaneamente, come un laptop e uno smartphone, grazie alla funzione Bluetooth Multipoint.

Per gli utenti Android o Windows, le funzioni Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair collegano gli auricolari in pochi secondi, consentendo di passare da un dispositivo all’altro senza sforzo.

Con la riproduzione di Spotify Tap, inoltre, tutta la musica che l’utente può desiderare è accessibile con un semplice tocco.

Gli utenti possono utilizzare i Connect 5t per un massimo di 7 ore, e per un totale di 28 ore con la custodia e il pad di ricarica wireless con certificazione Qi in dotazione. La funzione di ricarica rapida offre inoltre un’ora di ricarica in dieci minuti.

Principali caratteristiche degli auricolari Connect 5t

“Conosciamo tutti la problematica di avere una scarsa qualità audio durante le chiamate o di trovarsi in un ambiente rumoroso. La nostra visione per la linea Jabra Connect è guidata dal desiderio che le persone fruiscano di un suono professionale indipendentemente da dove si trovino.

Tutti dovrebbero avere la libertà e la capacità di lavorare in movimento, quindi i Connect 5t sono un’aggiunta perfetta per rafforzare le potenzialità professionali delle persone“, commenta Calum MacDougall, SVP di Jabra.

Queste le principali caratteristiche degli auricolari Connect 5t:

Tecnologia a 6 microfoni : chiamate chiare per le riunioni virtuali.

: chiamate chiare per le riunioni virtuali. Cancellazione attiva del rumore ibrida : blocca il rumore circostante per una migliore concentrazione.

: blocca il rumore circostante per una migliore concentrazione. Opzioni di connettività intelligenti : consente di connettersi a due dispositivi contemporaneamente con la connessione Bluetooth Multipoint e di usufruire di Google Fast Pair o Microsoft Swift Pair per connettersi in pochi secondi. Spotify Tap consente di accedere facilmente alla musica con un semplice tocco.

: consente di connettersi a due dispositivi contemporaneamente con la connessione Bluetooth Multipoint e di usufruire di Google Fast Pair o Microsoft Swift Pair per connettersi in pochi secondi. Spotify Tap consente di accedere facilmente alla musica con un semplice tocco. Durata batteria fino a 7 ore, 28 ore con la custodia : chiamate di lavoro lungo tutto il giorno e pad di ricarica wireless incluso.

: chiamate di lavoro lungo tutto il giorno e pad di ricarica wireless incluso. Altoparlanti da 6 mm : assicurano un suono ricco e soddisfacente sia in ufficio, che da remoto.

: assicurano un suono ricco e soddisfacente sia in ufficio, che da remoto. Assistenti vocali a mani libere: Google Assistant (solo per Android) e Alexa integrati per un’assistenza a mani libere in movimento.

I Jabra Connect 5t saranno disponibili al prezzo di vendita suggerito di 169,99 euro presso rivenditori di elettronica selezionati.

