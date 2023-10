Italtel semplifica la migrazione sul cloud Microsoft Azure, con Fast-Shift

Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, annuncia che la sua soluzione di cloud migration Fast-Shift, sviluppata insieme a Microsoft e Cisco, è oggi disponibile sul Marketplace di Azure per offrire alle piccole e medie imprese una valida modalità per velocizzare e semplificare la migrazione delle applicazioni verso il cloud di Microsoft Azure.

Fast-Shift, all’interno del Marketplace di Azure, viene proposto come servizio gestito ed offre agli utenti la possibilità di entrare in contatto diretto con Italtel per richiedere ulteriori informazioni riguardo alle modalità di deploy, al pricing o avviare una comunicazione diretta al fine di valutare, a seconda delle esigenze, un piano di migrazione personalizzato.

Fast-Shift – spiega Italtel – risolve le tematiche di networking e indirizzamento IP nei processi di migrazione di applicativi da data center locali ad ambienti su cloud Microsoft Azure. Italtel ha contribuito alla messa a punto della soluzione con la propria capacità di sviluppo software, che è stata utilizzata per risolvere le esigenze di adattamento del networking presente negli ambienti IT aziendali rispetto al networking degli ambienti di cloud pubblico.

“Abbiamo adottato un nuovo modello di vendita di Fast-Shift tramite il marketplace Azure per intercettare in modo più rapido ed efficace le esigenze delle imprese, in particolare di medie e piccole dimensioni, che hanno scelto il modello del cloud ibrido, dice Camillo Ascione, Chief Partnership, Technology and Communication Officer di Italtel.

“Fast-Shift è la risposta ai loro bisogni perché è stato progettato per migrare in modo sicuro quelle applicazioni che hanno una dipendenza o devono sottostare a requisiti di conformità da indirizzi IP specifici. Questa soluzione è un abilitatore sia per avvicinarsi in modo ponderato ad un modello di cloud ibrido, sia per migrare i carichi di lavoro senza alcun vincolo di riprogettazione della rete o delle applicazioni. La collaborazione con due partner strategici come Cisco e Microsoft, che ha da poco aperto la cloud region italiana, ci offre l’opportunità di raggiungere con la nostra soluzione un mercato molto più vasto”.

“Il nostro obiettivo con Microsoft Azure è accompagnare le aziende in modo rapido, sicuro e con pochi rischi nei processi di migrazione al cloud. Una soluzione come Fast-Shift può aiutare nei diversi progetti che stiamo realizzando”, dichiara Roberto Filipelli, Go To Market Lead Azure for Italy di Microsoft. “In questo contesto, il nostro ecosistema di partner è cruciale e Italtel, per le sue grandi competenze nell’ambito delle infrastrutture di networking e dello sviluppo software, mette a disposizione soluzioni e competenze dedicate per accelerare e semplificare la migrazione al cloud”.

“La rete è sempre più rilevante per abilitare il cloud, in tutte le sue declinazioni privato, pubblico, ma sempre più spesso ibrido e multi-cloud”, dice Fabrizio Gergely, Cisco Italy Architecture Sales Leader. “Grazie alle competenze sul software ed alle capacità di system integration di Italtel, unitamente alle soluzioni tecnologiche di Cisco e Microsoft, Fast-Shift semplifica ed accelera il processo di migrazione al cloud. Riteniamo inoltre che la disponibilità di Fast-Shift nel Marketplace di Microsoft rappresenti una grande opportunità di semplificazione per l’adozione di soluzioni innovative da parte del mercato”.

Fast-Shift rende possibile l’estensione di una o più subnet locali del data center aziendale verso il cloud Azure e consente alle applicazioni di dialogare sulle stesse reti, anche quando sono allocate in posizioni fisiche diverse. I vantaggi sono immediati in termini di: