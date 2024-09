iPhone 16 e 16 Plus: creati per Apple Intelligence

Apple ha annunciato ufficialmente iPhone 16 e iPhone 16 Plus, e vengono confermati molti dei rumor della vigilia. La nuova generazione è progettata per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale facile da usare che comprende il contesto personale dell’utente per fornire informazioni utili e pertinenti, proteggendo al contempo la privacy.

La linea iPhone 16 introduce anche Camera Control, un nuovo controllo fisico sul dispositivo che offre nuovi modi per catturare foto e video e aiuterà gli utenti ad accedere rapidamente all’intelligenza visiva per conoscere gli oggetti o i luoghi che li circondano più velocemente. Il potente sistema di fotocamere è dotato di una fotocamera Fusion da 48MP, mentre una nuova fotocamera Ultra Wide consente la fotografia macro.

Gli stili fotografici di nuova generazione aiutano gli utenti a personalizzare le proprie immagini e l’acquisizione di foto e video spaziali permette di rivivere i ricordi più preziosi della vita con una profondità sorprendente su Apple Vision Pro. Il nuovo chip A18 offre un enorme salto di qualità in termini di prestazioni ed efficienza, oltre a un notevole incremento della durata della batteria.

iPhone 16 e 16 Plus saranno disponibili in cinque vivaci colori: nero, bianco, rosa, verde acqua e blu oltremare. I preordini inizieranno venerdì 13 settembre, mentre la disponibilità inizierà venerdì 20 settembre. I prezzi partono da 979 euro per iPhone 16 e 1.129 euro per iPhone 16 Plus.

“iPhone 16 e iPhone 16 Plus segnano l’inizio di una nuova era per l’iPhone, con Apple Intelligence che offre esperienze potenti, personali e private ai nostri utenti“, ha dichiarato Kaiann Drance, vicepresidente Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. “Con nuovi modi di scoprire il mondo che ci circonda e di catturare ricordi grazie a Camera Control; una fotocamera Fusion da 48MP che offre due fotocamere di qualità ottica in una; un grande aumento della durata della batteria; e prestazioni potenti ed efficienti grazie al chip A18, questo è il momento perfetto per i clienti per effettuare l’aggiornamento o passare ad iPhone.”

iPhone 16 è progettato per Apple Intelligence, ha sottolineato Tim Cook durante il keynote, e sfrutta la potenza del silicio Apple e dei modelli generativi realizzati da Apple per comprendere e creare linguaggio e immagini, agire in tutte le app e attingere dal contesto personale per semplificare e accelerare le attività quotidiane. Quando arriverà il mese prossimo, però, e ancora per un po’ di tempo, Apple Intelligence sarà però limitato alla sola lingua inglese. Di Apple Intelligence e dell’integrazione con l’hardware Apple parliamo negli articoli sull’AI della società di Cupertino e sugli iPhone 16 Pro. Non è questo però l’unico motivo di interesse per la nuova gamma iPhone 16, anzi.

Un nuovo design, tasto Azione e Camera Control per iPhone 16

L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus sono progettati per offrire un design raffinato e costruiti per durare, sottolinea Apple: secondo la società di Cupertino, l’iPhone mantiene il suo valore più a lungo di qualsiasi altro smartphone grazie alla sua resistenza all’avanguardia, tra cui il robusto vetro posteriore, il design resistente all’acqua e alla polvere, gli aggiornamenti software regolari e il Ceramic Shield di ultima generazione con una formulazione avanzata che è il 50% più resistente della prima generazione.

Il design interno dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 Plus è stato reingegnerizzato per consentire una batteria ancora più grande e per dissipare meglio il calore, facilitando la manutenzione della batteria. Grazie al nuovo design interno e alla gestione avanzata dell’energia di iOS 18, le batterie sono ottimizzate per offrire un notevole incremento dell’autonomia. Disponibile nei formati da 6,1 e 6,7 pollici, il display Super Retina XDR con tecnologia OLED e Dynamic Island offre un’esperienza visiva di qualità elevata.

Il tasto Azione arriva su iPhone 16 e iPhone 16 Plus, consentendo agli utenti di accedere facilmente a una serie di funzioni con una semplice pressione. Gli utenti possono aprire rapidamente la fotocamera, la torcia o i controlli; passare da Suoneria a Silenzioso; riconoscere la musica con Shazam; attivare Memo vocali, Focus, Traduci e funzioni di accessibilità come la Lente d’ingrandimento; oppure utilizzare i Comandi rapidi per avere più opzioni. Il tasto Azione può anche accedere a funzionalità in-app, come ad esempio aiutare l’utente a sbloccare e bloccare l’auto con FordPass.

Camera Control è una novità assoluta non solo per i modelli non-Pro, ma per l’intera linea di iPhone. Apple descrive il nuovo controllo fisico presente sul dispositivo come il risultato di un’attenta integrazione hardware e software, che eleva l’esperienza della fotocamera sulla linea iPhone 16. È ricco di innovazioni, tra cui un interruttore tattile che consente di fare clic, un sensore di forza ad alta precisione che permette di effettuare una leggera pressione e un sensore capacitivo che consente di interagire con il tocco.

Camera Control consente di avviare rapidamente la fotocamera, scattare una foto e avviare la registrazione video per non perdere il momento. Una nuova anteprima della fotocamera aiuta gli utenti a controllare l’inquadratura e a regolare altre opzioni di controllo, come lo zoom, l’esposizione o la profondità di campo, per comporre una foto o un video al meglio, facendo scorrere il dito sul Camera Control. Inoltre, gli sviluppatori potranno portare il Camera Control in applicazioni di terze parti come Snapchat.

Nel corso di quest’anno, annuncia Apple, Camera Control sbloccherà l’intelligenza visiva per aiutare gli utenti a conoscere gli oggetti e i luoghi in modo più rapido che mai. Gli utenti possono fare clic e tenere premuto Camera Control per visualizzare gli orari o le valutazioni di un ristorante che incrociano, aggiungere un evento da un volantino al calendario e altro ancora. Camera Control servirà anche come porta d’accesso a strumenti di terze parti con competenze specifiche, come effettuare una ricerca su Google o per sfruttare le capacità di risoluzione dei problemi di ChatGPT. Gli utenti hanno il controllo di quando vengono utilizzati strumenti di terze parti e di quali informazioni vengono condivise.

Nuove esperienze della fotocamera

Il nuovo potente sistema di fotocamera aiuta gli utenti a catturare i momenti quotidiani e i ricordi più cari come mai prima d’ora. La fotocamera Fusion da 48MP abilita un’opzione Teleobiettivo di qualità ottica 2x, che è come avere due fotocamere in una, in modo che gli utenti possano avvicinarsi al soggetto per inquadrarlo più facilmente. Oltre a scatti con area più ampia, la nuova fotocamera Ultra Wide da 12MP con messa a fuoco automatica consente la fotografia macro. La fotocamera Ultra Wide raccoglie anche una quantità di luce fino a 2,6 volte superiore per una maggiore qualità delle immagini. Inoltre, iPhone 16 e iPhone 16 Plus ora scattano foto e video spaziali per aiutare gli utenti a rivivere i ricordi con una notevole profondità su Apple Vision Pro.

Gli stili fotografici di nuova generazione aiutano gli utenti a esprimere la propria creatività e a personalizzare le foto regolando localmente il colore, le luci e le ombre in tempo reale. Gli stili hanno anche una comprensione più approfondita del sottotono della pelle, in modo che gli utenti possano personalizzare il modo in cui appaiono nelle foto. A differenza dei filtri, che spesso utilizzano un approccio unico applicando un colore all’intera scena, le regolazioni vengono applicate a colori specifici di uno stile selezionato. Una serie più ampia di stili offre più opzioni creative per modificare l’estetica di una foto, e gli stili possono essere renderizzati durante l’anteprima dal vivo, applicati dopo aver scattato una foto o persino annullati in un secondo momento.

I video possono ora essere acquisiti in audio spaziale per un ascolto coinvolgente con AirPods, Apple Vision Pro o un sistema audio surround. Entrambi i modelli di iPhone introducono nuovi modi creativi per modificare l’audio dei video con Audio Mix, consentendo agli utenti di regolare l’audio dopo la cattura per concentrarsi sulla voce della persona ripresa, far sembrare che il video sia stato registrato all’interno di uno studio professionale o posizionare le tracce vocali nella parte anteriore e i rumori ambientali nel suono surround. Con la riduzione del rumore del vento, potenti algoritmi di machine learning riducono il rumore indesiderato per una migliore qualità audio.

Chip Apple A18: prestazioni di livello superiore e mobile gaming

Il chip A18 – sottolinea la società di Cupertino – offre un enorme salto di qualità in termini di prestazioni ed efficienza energetica ed è costruito sulla tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione per accelerare ulteriormente Apple Intelligence.

Un Neural Engine a 16 core aggiornato è ottimizzato per modelli generativi di grandi dimensioni ed esegue modelli di machine learning fino a due volte più velocemente rispetto al chip A16 Bionic. La CPU a 6 core è più veloce del 30% rispetto al chip A16 Bionic e più veloce di tutta la concorrenza, afferma Apple. È anche più efficiente dal punto di vista energetico e può eseguire lo stesso carico di lavoro con il 30% di energia in meno rispetto all’A16 Bionic.

La GPU a 5 core è fino al 40% più veloce e il 35% più efficiente rispetto all’A16 Bionic per offrire prestazioni grafiche sorprendenti per Apple Intelligence e mettere a disposizione degli utenti un potente dispositivo gaming. Grazie al ray-tracing accelerato via hardware, i giochi su iPhone 16 e iPhone 16 Plus rappresentano in modo più accurato il comportamento della luce con frame rate fino a 5 volte superiori rispetto al ray-tracing basato su software. Entrambi i modelli supportano i giochi AAA precedentemente disponibili solo su iPhone 15 Pro, oltre a nuovi titoli come Honor of Kings: World con una modalità grafica ultra ottimizzata per la linea iPhone 16, in arrivo il prossimo anno.

La modalità Game di iOS 18 offre una frequenza di fotogrammi più costante e rende AirPods, controller di gioco e altri accessori wireless più reattivi. L’efficienza dell’A18 e il design interno riarchitettato del dispositivo offrono prestazioni sostenute fino al 30% in più per i giochi, assicurando al contempo che Apple Intelligence venga eseguita in modo efficiente sull’iPhone.

La linea di iPhone 16 offre modi innovativi per rimanere in contatto e fornisce funzionalità di sicurezza avanzate per la massima tranquillità. Grazie alla stessa tecnologia all’avanguardia dell’SOS di emergenza via satellite, gli utenti possono connettersi al satellite più vicino per inviare e ricevere testi, emoji e Tapback su iMessage e SMS anche fuori dalla copertura cellulare e Wi-Fi. I messaggi via satellite in iOS 18 sono crittografati end-to-end. Un’altra novità di iOS 18 è l’Emergency SOS Live Video, che consente agli utenti di condividere un video in diretta o delle foto con gli operatori di emergenza partecipanti durante una chiamata di emergenza. Nel corso dell’autunno, l’Assistenza stradale via satellite – che collega gli utenti a un fornitore di assistenza stradale in caso di problemi con l’auto mentre sono fuori rete – si espande oltre gli Stati Uniti al Regno Unito. Queste funzionalità sono disponibili solo in alcune aree geografiche.

iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus sono stati inoltre progettati pensando all’ambiente. Nell’ambito di Apple 2030, l’ambizioso obiettivo dell’azienda di essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica entro la fine di questo decennio, Apple sta dando priorità all’energia elettrica rinnovabile nella produzione e sta investendo in progetti eolici e solari in tutto il mondo per gestire l’elettricità utilizzata per ricaricare tutti i prodotti Apple, compresa la linea di iPhone 16. Oggi tutte le strutture Apple funzionano al 100% con elettricità rinnovabile, compresi i data center che alimentano Apple Intelligence.

Per raggiungere l’obiettivo Apple 2030, l’azienda sta anche progettando prodotti con materiali riciclati e rinnovabili. L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus presentano complessivamente oltre il 30% di contenuto riciclato, tra cui l’85% di alluminio riciclato nell’involucro e l’80% o più di acciaio riciclato in diversi componenti. La batteria è realizzata con il 100 percento di cobalto riciclato e, novità assoluta per l’iPhone, con oltre il 95 percento di litio riciclato. La linea di iPhone 16 soddisfa gli elevati standard di efficienza energetica di Apple ed è priva di mercurio e PVC. L’imballaggio è interamente in fibra, avvicinando Apple all’obiettivo di eliminare la plastica dai suoi imballaggi entro il prossimo anno.