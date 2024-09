Apple iPhone 16 Pro e Pro Max, i top gamma per foto, video e AI

Apple ha presentato oggi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, dotati di Apple Intelligence, display di dimensioni maggiori, nuove funzionalità creative con fotocamere professionali innovative, grafica potenziata e molto altro ancora, il tutto alimentato dal chip A18 Pro.

Con Apple Intelligence, i potenti modelli generativi sviluppati da Apple arrivano su iPhone con un sistema di personal intelligence facile da usare che comprende il contesto personale per fornire informazioni utili e pertinenti, proteggendo al contempo la privacy dell’utente.

Camera Control, un nuovo controllo fisico disponibile anche su iPhone 16, sblocca un modo rapido e intuitivo per attingere all’intelligenza visiva e interagire facilmente con il sistema avanzato della fotocamera. Dotati di una nuova fotocamera Fusion da 48MP con un sensore quad-pixel più veloce che consente la registrazione video a 4K a 120 fps in Dolby Vision, questi nuovi modelli Pro raggiungono la più alta combinazione di risoluzione e frame-rate mai disponibile su iPhone, sottolinea Apple.

Altri progressi includono una nuova fotocamera Ultra Wide da 48MP per fotografie a più alta risoluzione, comprese le macro; un teleobiettivo 5x su entrambi i modelli Pro; e microfoni di qualità da studio per registrare un audio più fedele. Il resistente design in titanio è robusto ma leggero, con display di dimensioni maggiori, i bordi più sottili di qualsiasi prodotto Apple e un enorme balzo in avanti nella durata della batteria, con iPhone 16 Pro Max che offre la migliore durata della batteria su iPhone di sempre.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno disponibili in quattro raffinate finiture: titanio nero, titanio naturale, titanio bianco e titanio deserto. I preordini inizieranno venerdì 13 settembre, mentre la disponibilità inizierà venerdì 20 settembre. I prezzi partono da 1.239 euro per iPhone 16 Pro e 1.489 euro per iPhone 16 Pro Max.

“Alimentati dal chip A18 Pro, più veloce ed efficiente, e costruiti per Apple Intelligence, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max sono i modelli di iPhone più avanzati che abbiamo mai realizzato“, ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. “I clienti che cercano il miglior iPhone possibile potranno approfittare di questo enorme passo avanti, sia che stiano applicando modifiche a una foto senza muovere un dito, sia che stiano riscrivendo appunti di riunioni con un tono più professionale, sia che stiano usando il sistema avanzato della fotocamera per catturare il loro prossimo capolavoro in 4K120 fps in Dolby Vision – il tutto beneficiando di una straordinaria durata della batteria.”

Un bolide costruito per Apple Intelligence, ma non solo

Apple Intelligence sulla linea iPhone 16 sfrutta la potenza del silicio Apple e dei modelli generativi sviluppati dalla società di Cupertino per comprendere e creare linguaggio e immagini, agire in tutte le app e attingere dal contesto personale per semplificare e accelerare le attività quotidiane.

Apple Intelligence mantiene la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti grazie al Private Cloud Compute. Questo approccio innovativo – sottolinea l’azienda – offre la possibilità di modulare e scalare la capacità di calcolo tra l’elaborazione sul dispositivo e modelli più grandi basati su server che girano su server dedicati basati su Apple silicon: secondo la società di Cupertino, un passo avanti straordinario per la privacy nell’intelligenza artificiale. Apple Intelligence sarà disponibile come aggiornamento software gratuito e la prima serie di funzioni sarà disponibile dal mese prossimo in inglese per la maggior parte delle regioni del mondo, al momento non c’è supporto per l’italiano, quindi.

La nuova linea Pro presenta i bordi più sottili di qualsiasi altro prodotto Apple e introduce display di dimensioni maggiori: 6,3 pollici per l’iPhone 16 Pro e 6,9 pollici per l’iPhone 16 Pro Max – il più grande display per iPhone di sempre. I sorprendenti display Super Retina XDR con tecnologie Always-On e ProMotion aiutano gli utenti a essere più produttivi. Entrambi i modelli offrono inoltre una durabilità all’avanguardia grazie a un design in titanio robusto e leggero e al Ceramic Shield di ultima generazione, che presenta una formulazione avanzata due volte più resistente del vetro di qualsiasi altro smartphone, afferma Apple. La nuova architettura meccanica migliora la dissipazione del calore e l’efficienza, per prestazioni sostenute fino al 20% superiori. Insieme al nuovo design interno e alla gestione energetica avanzata di iOS 18, le batterie più grandi sono ottimizzate per offrire un significativo salto di qualità nell’autonomia.

Arriva un nuovo controllo fisico: Camera Control

Camera Control – spiega Apple– è il risultato di un’attenta integrazione di hardware e software: rende il sistema di fotocamere professionali più versatile con un nuovo modo innovativo di lanciare rapidamente la fotocamera, scattare una foto e avviare la registrazione video. È dotato di un interruttore tattile che attiva l’esperienza del clic, di un sensore di forza ad alta precisione che abilita il gesto della pressione leggera e di un sensore capacitivo che consente le interazioni tattili.

Una nuova anteprima della fotocamera aiuta gli utenti a controllare l’inquadratura e a regolare altre opzioni di controllo, come lo zoom, l’esposizione o la profondità di campo, per comporre una foto o un video perfetti, facendo scorrere il dito sul Camera Control. Più avanti nel corso dell’autunno, ha poi annunciato Apple, Camera Control sarà aggiornato con un otturatore a due stadi per bloccare automaticamente la messa a fuoco e l’esposizione su un soggetto con una leggera pressione, consentendo agli utenti di rifare l’inquadratura senza perdere la messa a fuoco. Inoltre, gli sviluppatori potranno integrare il Camera Control in applicazioni di terze parti come Kino, che offrirà agli utenti la possibilità di regolare il bilanciamento del bianco e di impostare i punti di messa a fuoco, anche a vari livelli di profondità della scena.

Inoltre, più avanti nel corso dell’anno, Camera Control sbloccherà l’intelligenza visiva per aiutare gli utenti a conoscere oggetti e luoghi in modo più rapido che mai. Gli utenti possono fare clic e tenere premuto Camera Control per visualizzare gli orari o le valutazioni di un ristorante che incrociano, aggiungere un evento da un volantino al calendario e altro ancora. Camera Control servirà anche come porta d’accesso a strumenti di terze parti con competenze specifiche, come quando gli utenti desiderano effettuare una ricerca su Google per trovare dove acquistare un articolo o per beneficiare delle capacità di risoluzione dei problemi di ChatGPT. Gli utenti hanno il controllo di quando vengono utilizzati strumenti di terze parti e di quali informazioni vengono condivise, sottolinea Apple.

Creatività di livello professionale per foto, video e audio, con iPhone 16 Pro

Con iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, la fotocamera diventa ancora più potente. Grazie all’A18 Pro, il sistema fotografico aggiornato introduce una nuova fotocamera Fusion da 48MP con un sensore quad-pixel più veloce ed efficiente e l’Apple Camera Interface, che consente di registrare video a 4K120 fps in Dolby Vision – la più alta combinazione di risoluzione e frame-rate mai disponibile su iPhone, e una novità assoluta per uno smartphone, afferma la società di Cupertino.

Il sensore quad-pixel è in grado di leggere i dati due volte più velocemente, consentendo di azzerare il ritardo dell’otturatore per le foto ProRAW o HEIF da 48MP. Anche la nuova fotocamera Ultra Wide da 48MP è dotata di un sensore quad-pixel con messa a fuoco automatica, in modo che gli utenti possano scattare immagini ProRAW e HEIF da 48MP a più alta risoluzione per catturare scatti con un’inquadratura unica e un angolo più ampio o per avvicinarsi ai soggetti con la fotografia macro.

La potente fotocamera con teleobiettivo 5x è ora disponibile sia su iPhone 16 Pro che su iPhone 16 Pro Max, consentendo agli utenti di catturare l’azione da più lontano, indipendentemente dal modello scelto. iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max ora scattano foto spaziali in aggiunta ai video per aiutare gli utenti a rivivere i ricordi con una profondità spettacolare su Apple Vision Pro.

Gli utenti possono acquisire a 4K120 fps in modalità Slo-mo o Video e regolare la velocità di riproduzione dopo l’acquisizione nell’app Foto, tra cui una riproduzione a un quarto di velocità, una nuova opzione a mezza velocità per un effetto sognante e un’opzione a un quinto della velocità che corrisponde a 24 fps. In combinazione con il nuovo image signal processor (ISP) dell’A18 Pro, gli utenti possono eseguire un color grading di qualità cinematografica fotogramma per fotogramma per 4K120 fps in Dolby Vision. Gli utenti possono anche acquisire ProRes e Log a 4K120 fps direttamente su un dispositivo di archiviazione esterno per efficienti flussi di lavoro professionali.

Entrambi i modelli iPhone 16 Pro sono dotati di quattro nuovi microfoni di qualità da studio che preservano la fedeltà dei suoni registrati, e i video possono ora essere acquisiti con audio spaziale per un ascolto coinvolgente con AirPods, Apple Vision Pro o un sistema audio surround. La linea iPhone 16 Pro introduce anche nuovi modi creativi per modificare l’audio dei video con Audio Mix, consentendo agli utenti di regolare l’audio dopo l’acquisizione per concentrarsi sulla voce della persona ripresa, far sembrare che il video sia stato registrato all’interno di uno studio professionale o posizionare le tracce vocali nella parte anteriore e i rumori ambientali nel suono surround. Con la riduzione del rumore del vento, potenti algoritmi di apprendimento automatico (machine learning) riducono il rumore indesiderato per una migliore qualità audio.

Gli stili fotografici di nuova generazione aiutano gli utenti a esprimere la propria creatività e a personalizzare le foto regolando localmente il colore, le luci e le ombre in tempo reale. Gli stili hanno anche una comprensione più approfondita del sottotono della pelle, in modo che gli utenti possano personalizzare il modo in cui appaiono nelle foto. A differenza dei filtri, che spesso utilizzano un approccio unico applicando un colore all’intera scena, le regolazioni vengono applicate a colori specifici di uno stile selezionato. Una serie più ampia di stili offre più opzioni creative per modificare l’estetica di una foto e gli stili possono essere ulteriormente personalizzati con un nuovo pad di controllo facile da usare e un cursore di intensità per regolazioni simultanee di tono e colore. Queste regolazioni possono essere eseguite durante l’anteprima dal vivo, applicate dopo aver scattato una foto o addirittura annullate in un secondo momento.

Apple Intelligence porta il sistema di fotocamera professionale a un nuovo livello, assicura la società di Cupertino. In un secondo momento, Siri sarà in grado di completare le richieste in-app e di intraprendere azioni in tutte le app, come ad esempio richiamare uno scatto specifico dalla libreria di Foto dell’utente e poi applicare una modifica all’immagine in Darkroom. Siri può anche aiutare gli utenti a utilizzare al meglio l’ampia gamma di funzionalità fotografiche e di editing, ad esempio chiedendo come regolare la sfocatura sullo sfondo di una foto.

Prestazioni ed efficienza energetica allo stato dell’arte

Il nuovo chip A18 Pro è progettato con una potenza di calcolo ai vertici del settore per potenziare Apple Intelligence, inaugurando una nuova era di prestazioni professionali. Realizzato con la tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione e dotato di una nuova architettura con transistor più piccoli e più veloci, A18 Pro offre un’efficienza senza precedenti, promette Apple.

Il nuovo Neural Engine a 16 core è più veloce e più efficiente della generazione precedente e garantisce notevoli prestazioni on-device per l’Apple Intelligence. L’aumento del 17% dell’ampiezza di banda totale della memoria di sistema, il più alto mai raggiunto da un iPhone, consente esperienze più rapide nell’utilizzo di Writing Tools e Image Playground e contribuisce a offrire una grafica sorprendente.

L’aumento dell’ampiezza di banda va anche a vantaggio della GPU a 6 core, che è fino al 20% più veloce rispetto alla generazione precedente, consentendo il rendering grafico per Apple Intelligence e immagini spettacolari per i giochi. Il ray-tracing accelerato dall’hardware è fino a due volte più veloce per fonti di luce e riflessi ancora più realistici, mentre la modalità Game di iOS 18 sblocca frame rate più costanti e rende AirPods, controller di gioco e altri accessori wireless molto più reattivi.

La nuova CPU a 6 core è definita da Apple “la più veloce di uno smartphone”, con due performance core e quattro efficiency core, in grado di eseguire lo stesso carico di lavoro della generazione precedente con una velocità superiore del 15% e un consumo energetico inferiore del 20%. Gli acceleratori ML di nuova generazione sono ottimizzati per Apple Intelligence e consentono di risparmiare energia gestendo calcoli ad alta efficienza, alta produttività e bassa latenza sulla CPU senza coinvolgere il Neural Engine.

A18 Pro abilita le tecnologie Always-On e ProMotion per un’esperienza visiva di qualità superiore su iPhone, oltre a velocità USB 3 più elevate e registrazione video ProRes. Un nuovo ISP e un nuovo encoder video elaborano una quantità di dati due volte superiore per una codifica video più rapida e flussi di lavoro professionali.

Sicurezza e capacità di comunicazione ampliate, per iPhone 16 Pro

La linea di iPhone 16 Pro offre modi innovativi per rimanere in contatto e fornisce funzionalità di sicurezza migliorate per la massima tranquillità. Grazie alla stessa tecnologia innovativa dell’SOS di emergenza via satellite, gli utenti possono connettersi al satellite più vicino per inviare e ricevere testi, emoji e tapback su iMessage e SMS mentre si trovano fuori dalla copertura cellulare e Wi-Fi. I messaggi via satellite in iOS 18 sono crittografati end-to-end (Messaggi via satellite sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada a partire da iOS 18).

Un’altra novità di iOS 18 è l’Emergency SOS Live Video, che consente agli utenti di condividere un video in diretta o delle foto con gli operatori di emergenza durante una chiamata di emergenza (la funzione sarà disponibile negli Stati Uniti). Più tardi, in autunno, l’assistenza stradale via satellite – che collega gli utenti a un fornitore di assistenza stradale in caso di problemi con l’auto mentre sono fuori dalla rete – si espanderà oltre gli Stati Uniti al Regno Unito.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max – sottolinea infine Apple – sono stati progettati pensando all’ambiente. Nell’ambito di Apple 2030, l’ambizioso obiettivo dell’azienda di essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica entro la fine di questo decennio, Apple sta dando priorità all’elettricità rinnovabile nella produzione e sta investendo in progetti eolici e solari in tutto il mondo per gestire l’elettricità utilizzata per caricare tutti i prodotti Apple, compresa la linea di iPhone 16. Oggi, tutti gli impianti Apple funzionano al 100% con elettricità rinnovabile, compresi i data center che alimentano l’Apple Intelligence.

Per raggiungere l’obiettivo Apple 2030, l’azienda sta anche progettando prodotti con materiali riciclati e rinnovabili. L’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max presentano complessivamente oltre il 25% di contenuto riciclato, tra cui il 100% di alluminio riciclato nel telaio strutturale interno e l’80% o più di acciaio riciclato in diversi componenti. La batteria è realizzata con il 100 percento di cobalto riciclato e, novità assoluta per l’iPhone, con oltre il 95 percento di litio riciclato. La linea iPhone 16 Pro soddisfa inoltre gli elevati standard di efficienza energetica di Apple ed è priva di mercurio e PVC. L’imballaggio è interamente in fibra, avvicinando Apple all’obiettivo di eliminare la plastica dai suoi imballaggi entro il prossimo anno.