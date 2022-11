iPhone 15, come sarà il prossimo smartphone targato Apple

I nuovi iPhone 14 sono appena arrivati sugli scaffali fisici e digitali dei rivenditori di tutto il mondo, e già si inizia a parlare di come sarà la prossima generazione di smartphone Apple.

In realtà, a dire il vero, di iPhone 15 si è iniziato a parlare fin da pochi istanti dopo l’annuncio degli attuali iPhone 14, a keynote ancora in corso.

E ciò, probabilmente, non dipende solo dal fatto che i rumor sui prodotti Apple sono costanti e sempre in evoluzione. Alla presentazione di iPhone 14, anche nel caso del Pro – che pure ha introdotto le principali novità in termini tecnologici e di design –, molti hanno avuto la sensazione di trovarsi di fronte a un upgrade evolutivo, più che trasformativo.

Un nuovo modello che alcuni hanno definito come meritorio di un update “.5” – o “S”, come era solita fare Apple –, piuttosto che di un salto di versione.

Questa posizione ci sembra eccessiva, considerate le novità sia hardware sia software (abilitate dall’hardware), principalmente degli iPhone 14 Pro. Tuttavia la sensazione che possa essere iPhone 15 il portatore di un più profondo rinnovamento della linea, è presente.

Dunque, cosa potrebbe portarci l’iPhone 15, nel 2023 quando verrà verosimilmente presentato da Apple. I rumor, come dicevamo, non mancano: come sempre, ricordiamo però che si tratta di ipotesi e voci non confermate.

Tranne, forse, in un senso molto generale, per il connettore, l’unico presente su iPhone. Il passaggio dello standard di connessione di iPhone dall’attuale Lightning al più universale USB-C sembra essere un’ipotesi probabile.

È recente la decisione dell’Unione Europea sul caricabatterie universale per smartphone, tablet e altri dispositivi, entro il 2024. Per essere conformi alla vendita sul mercato europeo, tutti i dispositivi dovranno essere dotati di una porta USB-C.

Apple sembra volere farsi trovare pronta a questo requisito, già nella prossima generazione di iPhone. In una recente intervista a un evento del Wall Street Journal, Greg Joswiak, senior vice president of Worldwide Marketing di Apple, pur dicendo che l’azienda californiana non è totalmente d’accordo su questo intervento normativo, ha affermato che Apple non avrà altra scelta se non quella di conformarsi alle nuove regole UE sul caricabatterie USB-C unico per tutti i tablet e smartphone (inizialmente, poi anche i laptop più avanti).

Precisiamo ancora una volta che nessun portavoce di Apple ha confermato ufficialmente che iPhone 15 avrà il connettore USB-C. Ci sono però anche altri rumor in rete che ipotizzano che la transizione all’USB-C inizierà con iPhone 15. Vedremo.

Per quanto riguarda le altre novità, c’è attesa anche su quale sarà la strategia Apple di segmentazione della famiglia di smartphone. Con l’attuale generazione, Apple ha introdotto le due versioni dello schermo, 6,1″ e 6,7”, anche nella gamma iPhone 14 (con il Plus con display più grande), oltre che nella linea Pro.

Questa strategia (e queste dimensioni degli schermi) potrebbe essere confermata per iPhone 15, ma non è detto con certezza.

Alcuni rumor ipotizzano che la nuova Dynamic Island che nel display ha sostituito il notch – e che al momento è un’esclusiva dei modelli Pro – approderà su tutti gli iPhone 15. Ma, anche se ciò si dovesse rivelare esatto, non è detto che arriveranno sugli iPhone 15 “standard” anche il display always-on e le altre funzionalità più avanzate dei modelli Pro. Anzi, è più plausibile che Apple mantenga in ogni caso una differenziazione nei display delle diverse gamme di iPhone, quella “base” e quella top.

Apple adotterà la stessa strategia, plausibilmente, anche per la fotocamera: qui è di consueto la versione Pro a ricevere i maggiori avanzamenti tecnologici, e probabilmente iPhone 15 proseguirà questo trend.

Molti osservatori si aspettano che lo scalino tra versione standard e Pro verrà confermato anche nel chipset. Per quanto riguarda il processore, alcuni rumor ipotizzano il debutto su iPhone 15 Pro di un nuovo chip Apple Silicon con processo produttivo a 3nm, che porterebbe vantaggi sia in termini di performance che di efficienza.

In ogni caso, per il lancio della nuova generazione c’è senz’altro ancora molto tempo. Tempo nel quale certamente non mancheranno nuovi rumor, conferme, cambi d’opinione e ipotesi su come saranno gli iPhone 15.