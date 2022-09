Nuovi iPhone 14 e Apple Watch disponibili a livello globale

A partire da venerdì 16 settembre iPhone 14, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, Apple Watch Series 8 e il nuovo Apple Watch SE sono disponibili negli Apple Store di tutto il mondo.

Come di consueto, si sono formate file di utenti che aspettavano l’uscita dei nuovi prodotti, all’ingresso degli Apple Store, e i dipendenti degli Store hanno celebrato l’arrivo dei clienti.

Per i nuovi prodotti annunciati da Apple all’evento speciale di settembre era già disponibile il pre-ordine, ora è stata annunciata da Cupertino la disponibilità diretta dei dispositivi negli Store.

Della nuova gamma di smartphone, entrambi i modelli Pro sono disponibili, così come l’iPhone 14. L’iPhone 14 Plus sarà invece disponibile a partire dal 7 ottobre, come era già stato ufficializzato da Apple.

Nel frattempo, Apple ha rilasciato anche iOS 16, la nuova versione del sistema operativo dei suoi smartphone, e il primo aggiornamento iOS 16.1 è già in beta.

Per quanto riguarda la famiglia di smartwatch della società di Cupertino, sono disponibili Apple Watch Series 8 e il nuovo Apple Watch SE, mentre per l’Apple Watch Ultra bisogna ancora aspettare qualche giorno.

Tornando agli smartphone, come abbiamo visto le maggiori novità sono state introdotte da Apple nella linea top di gamma, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, caratterizzati dal nuovo design Dynamic Island, oltre che dal display Always-On e dalla prima fotocamera principale da 48MP ad arrivare su iPhone.

I clienti possono esplorare e acquistare i dispositivi disponibili presso gli Apple Store locali, oltre che su apple.com, sull’app Apple Store e presso i rivenditori autorizzati Apple.

Sia in negozio che online, gli Apple Specialist sono a disposizione dei clienti per aiutarli a scegliere i prodotti più adatti alle loro necessità e preferenze, a permutare i vecchi dispositivi e per altre esigenze di acquisto e di messa in funzione dei nuovi device.

Come noto, negli ultimi mesi la catena di fornitura ha registrato rallentamenti e difficoltà a livello globale per una serie di motivi, tra cui le disposizioni di lockdown in varie aree del mondo e lo shortage di componenti elettronici.

I problemi alla supply chain inevitabilmente impattano sui tempi di distribuzione dei prodotti e ciò – evidentemente – in qualche modo riguarderebbe anche Apple, o almeno alcuni dei nuovi dispositivi, a giudicare dai tempi previsti di spedizione.

Al momento in cui scriviamo, infatti, l’Apple Store online da un lato indica come tempi di spedizione di iPhone 14 il valore ottimale di un giorno lavorativo.

Dall’altro, per iPhone 14 Pro i tempi di spedizione indicati sono di 4-5 settimane, e per il modello 14 Pro Max addirittura di 5-6 settimane.