Tra le tante nuove funzioni utili di iPadOS, c’è la schermata Home rinnovata in modo da ospitare e visualizzare in modo fisso anche la vista Oggi.

La vista Oggi ospita i widget, piccole estensioni delle app che ci offrono delle informazioni utili da avere a portata di mano: ad esempio le previsioni meteorologiche, i prossimi eventi presenti nel calendario, le ultime notizie e così via. Questi contenuti sono naturalmente personalizzabili.

Ma vediamo innanzitutto come visualizzare la vista Oggi: nella schermata Home, scorri con il dito da sinistra verso destra. Vedrai le icone della schermata Home “farsi più vicine” per lasciare spazio alla visualizzazione della vista Oggi.

Inizialmente, dopo l’aggiornamento a iPadOS 13, l’iPad ci chiede se desideriamo visualizzare sempre la vista Oggi all’interno della schermata Home, insieme alle icone delle app. Anche se non tocchiamo subito Aggiungi a Home, è una scelta che possiamo fare anche in seguito, se desideriamo che queste informazioni siano sempre accessibili in modo immediato.

Per aggiungere la vista Oggi alla schermata Home in un secondo momento, scorri in basso la lista dei widget fino alla fine, dove è presente il pulsante Modifica. Tocca quindi il pulsante Modifica della vista Oggi.

Nella schermata di configurazione della vista Oggi, abilita il controllo Tieni sulla schermata Home. Nella stessa schermata puoi anche impostare i widget preferiti, che iPadOS metterà in evidenza e che saranno sempre visualizzati, in posizione fissa nella schermata Home. Per visualizzare gli altri basta comunque scorrere verso l’alto.

La lista dei widget è personalizzabile: tocca l’icona verde con il più (+) o l’icona rossa con il meno (-) per, rispettivamente, aggiungere o rimuovere un widget dall’elenco di contenuti della vista Oggi. L’icona con le tre linee consente invece di modificare l’ordine dei widget, trascinandoli in una nuova posizione.

Tra i widget ce ne sono relativi ad app e funzioni integrate in iPadOS, ma anche di terze parti. Quando hai concluso la personalizzazione della vista Oggi, tocca Fine per confermare le modifiche.

Anche nella schermata di blocco schermo puoi visualizzare la vista Oggi di iPadOS, se ciò è consentito nelle Impostazioni. Per verificarlo, apri l’app Impostazioni e poi tocca Touch ID e codice (oppure Codice o Face ID e codice, a seconda del modello di iPad). Nella sezione Consenti accesso se bloccato puoi abilitare o meno la Vista Oggi, accendendo o spegnendo l’apposito interruttore.