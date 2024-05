Apple presenta iPad Air riprogettato in 11″ e nel nuovo formato da 13″

Oltre all’innovativo iPad Pro, Apple oggi ha presentato iPad Air 11″ riprogettato e il nuovo iPad Air 13″, entrambi potenziati dal chip M2.

Per la prima volta, iPad Air è disponibile in due misure: il modello da 11″ per la massima portabilità, e quello da 13″ con un display ancora più ampio, con tanto spazio in più per lavorare, studiare e giocare.

Con prestazioni migliorate e funzioni evolute, indipendentemente dal modello, il nuovo iPad Air è più potente e versatile di sempre, sottolinea Apple. La CPU, la GPU e il Neural Engine del chip M2 sono ancora più scattanti e consentono al nuovo iPad Air di avere prestazioni ancora più elevate e tutta la potenza che serve per l’intelligenza artificiale.

La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica ora si trova sul lato più lungo di iPad, per un’esperienza ottimale con le videochiamate. La connessione Wi-Fi è più veloce e i modelli Cellular supportano le reti 5G ultrarapide per restare in contatto ovunque.

Con un design ultraportatile, un’autonomia di un giorno intero, un brillante display Liquid Retina e il supporto per Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) e Magic Keyboard, iPad Air permette a chi lo usa di raggiungere livelli di produttività e creatività ancora maggiori. Il nuovo iPad Air è disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale. iPad Air 11″ è in vendita ad un prezzo inferiore di partenza di 719 euro, mentre il modello da 13″ parte da 969 euro e offre un ottimo rapporto qualità prezzo, sottolinea Apple. È possibile ordinarli da oggi e saranno disponibili da mercoledì 15 maggio.

“Studenti e studentesse, content creator, piccole aziende e utenti di ogni tipo adorano iPad Air perché è un dispositivo portatile, potente e versatile a un prezzo conveniente. Oggi, iPad Air sale ancora di livello”, ha detto Bob Borchers, Vice President of Product Marketing di Apple. “Siamo entusiasti di presentare iPad Air 11″ riprogettato e il nuovo iPad Air 13″, offrendo per la prima volta la possibilità di scegliere fra due misure. Con un brillante display Liquid Retina, le performance fenomenali del chip M2, funzioni AI incredibili, il suo design portatile e colorato e il supporto per nuovi accessori, iPad Air è più potente e versatile che mai”.

iPad Air: ora in due misure

iPad Air 11″ riprogettato ha un design superportatile perfetto per lavorare ovunque, evidenzia Apple. Chi vuole un display più grande può scegliere il nuovo iPad Air 13″, che offre il 30% di spazio in più da sfruttare per annotare idee in app come Freeform o per vedere aperte più app contemporaneamente con Split View su iPadOS. Entrambi i modelli hanno evoluti display Liquid Retina con rivestimento antiriflesso, tecnologia True Tone, luminosità elevata e ampia gamma cromatica P3, per colori ricchi e vivaci e testi sempre nitidi, in qualsiasi condizione di illuminazione.

Nell’iPad Air riprogettato, la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo si trova sul lato lungo del dispositivo. La funzione “Inquadratura automatica” sfrutta il machine learning (ML) per tenere automaticamente il soggetto al centro del campo visivo. La nuova posizione è perfetta, considerando che questo è l’orientamento in cui solitamente si tiene iPad durante le videochiamate FaceTime o quando si partecipa a una videoconferenza e si deve usare iPad Air insieme a una tastiera.

La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps. I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo. Il nuovo iPad Air ha anche altoparlanti stereo in orizzontale con audio spaziale. iPad Air 13″ ha una qualità del suono ancora migliore, con il doppio dei bassi, afferma Apple, per godersi al meglio musica e video.

Prestazioni superiori con il chip M2

Grazie al chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core ancora più scattanti, le prestazioni di iPad Air toccano livelli più elevati rispetto alla generazione precedente. M2 è un chip potente che ha fatto molti passi avanti rispetto a M1 in termini di prestazioni e questa differenza non passerà inosservata, soprattutto per chi arriva da modelli di iPad Air di generazione precedente, sottolinea Apple.

Grazie alla banda di memoria più veloce, il nuovo iPad Air mette le ali a tanti task creativi e non solo: è quasi il 50% più veloce rispetto al modello precedente con M1, dichiara la società di Cupertino. Inoltre, rispetto ad iPad Air con A14 Bionic, il nuovo iPad Air garantisce prestazioni tre volte superiori. L’utente noterà la velocità del chip M2 in tutto quello che fa, che si tratti di creare contenuti coinvolgenti in Affinity Designer o di tuffarsi in videogiochi dalla grafica complessa come Zenless Zone Zero.

Grazie al chip M2 il nuovo iPad Air è un dispositivo pronto per l’AI, essendo dotato di un Neural Engine 16-core più efficiente e più veloce del 40% rispetto al chip M1. Gli acceleratori ML nella CPU e la GPU potente che mettono il turbo al machine learning on-device, insieme all’architettura di memoria unificata del chip Apple, permettono ad iPad Air di avere performance AI sorprendenti.

Con tutta questa potenza, usare le funzioni intelligenti di iPadOS, come “Ricerca visiva”, “Solleva il soggetto” e “Testo attivo” è ancora più immediato. Inoltre, iPadOS include framework evoluti come Core ML che permette a chi sviluppa app di sfruttare facilmente il Neural Engine per offrire funzioni AI in locale. Con a disposizione un vasto ecosistema di app che integrano funzioni AI evolute, l’utente può fare praticamente di tutto, come applicare l’ottimizzazione automatica in Photomator, che si avvale di modelli AI per migliorare le foto con un clic, o analizzare le proprie performance sportive in modi inediti sfruttando le funzioni di rilevazione del movimento di Onform. iPad Air supporta anche le soluzioni basate su cloud, così l’utente può usare app evolute per il lavoro e la creatività che sfruttano la potenza dell’AI, come Microsoft Copilot per Microsoft 365 e Adobe Firefly.

Grazie a una connettività wireless più veloce, iPad Air permette di fare ancora più cose, anche quando si è fuori casa o in movimento. Il nuovo iPad Air è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E, che offre fino al doppio della velocità rispetto alla generazione precedente per scaricare file, giocare online e guardare film in streaming. Con i modelli Wi-Fi + Cellular con 5G si può accedere a file, comunicare con altre persone e fare il backup dei dati al volo, ovunque ci si trovi. I modelli Cellular del nuovo iPad Air vengono attivati tramite eSIM, un’alternativa più sicura rispetto alla scheda SIM fisica che consente di collegarsi facilmente al piano già sottoscritto e trasferirlo al volo in digitale, e di usare più piani dati sullo stesso dispositivo. Il nuovo iPad Air può connettersi facilmente ai piani dati wireless in più di 190 Paesi e territori senza bisogno di una scheda SIM fisica di un operatore locale.

Apple Pencil Pro e altri accessori versatili

Apple Pencil Pro offre funzioni ancora più sofisticate e nuove potenti interazioni che portano l’esperienza Apple Pencil a un livello superiore. Un nuovo sensore rileva quando il fusto della matita viene premuto con le dita e apre una palette che permette di cambiare strumento, spessore del tratto e colore, senza interrompere il processo creativo. Lo speciale motore aptico rende l’esperienza d’uso estremamente intuitiva, producendo un leggero impulso di conferma quando l’utente preme la matita, fa doppio tap o usa la funzione Smart Shape.

Grazie al giroscopio, ruotando Apple Pencil Pro si può controllare con più precisione lo strumento in uso e cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata, proprio come quando si scrive con carta e penna. E grazie alla funzione puntatore a distanza (hover), si può vedere l’esatto orientamento di uno strumento ancor prima di usarlo.

Grazie a queste funzioni avanzate, Apple Pencil Pro permette di dar vita alle proprie idee in modi completamente nuovi, e gli sviluppatori possono anche personalizzare le interazioni per le proprie app. Apple Pencil Pro è il primo modello di Apple Pencil compatibile con la funzione Dov’è, che aiuta a ritrovarla più facilmente quando la si perde di vista. E per abbinarla, ricaricarla e agganciarla ad iPad Air c’è una nuova interfaccia magnetica. iPad Air è compatibile anche con Apple Pencil (USB-C), ideale per prendere appunti, disegnare, annotare e tanto altro, e disponibile a un prezzo ancora più conveniente.

iPad Air è compatibile con la Magic Keyboard, che ha un design a inclinazione libera, trackpad integrato e tasti retroilluminati. La nuova Smart Folio per iPad Air ha un aggancio magnetico e ora offre più angolazioni per una maggiore flessibilità. È disponibile nei colori grigio cenere, viola chiaro, denim e salvia per abbinarsi a iPad Air.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Air con chip M2 può essere ordinato a partire da oggi, 7 maggio, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 29 Paesi e territori. Le consegne inizieranno mercoledì 15 maggio, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Il nuovo iPad Air da 11″ e 13″ sarà disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, con capacità da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

iPad Air 11″ è in vendita a partire da 719 euro per il modello Wi-Fi e da 889 euro per il modello Wi-Fi + Cellular; iPad Air 13″ è in vendita a partire da 969 euro per il modello Wi-Fi e da 1.139 euro per il modello Wi-Fi + Cellular.

Per il settore Education, il nuovo iPad Air 11″ è disponibile a partire da 659 euro, mentre il modello da 13″ parte da 909 euro. I prezzi Education sono riservati a studenti e studentesse che frequentano o sono iscritti all’università, ai loro genitori, al corpo docente e al personale di istituti di ogni ordine e grado. Per maggiori informazioni, è possibile visitare apple.com/it/shop/education-pricing.

La nuova Apple Pencil Pro è compatibile con il nuovo iPad Air. È disponibile al prezzo di 149 euro e di 139 euro per il settore Education. Apple Pencil (USB-C) è disponibile al prezzo di 89 euro e di 79 euro per il settore Education.