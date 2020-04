La nuova Magic Keyboard per iPad Pro è ora disponibile per gli ordini sul sito di Apple, al prezzo di 339 euro per il modello da 11” del tablet e di 399 euro per il modello da 12,9”. Sul sito è consultabile anche la lista dei modelli di iPad Pro compatibili.

Le consegne ai clienti inizieranno dalla prossima settimana e la tastiera è disponibile con layout per oltre 30 lingue fra cui inglese, cinese semplificato, francese, tedesco, giapponese, spagnolo e naturalmente anche italiano.

La nuova tastiera Magic Keyboard era stata annunciata in concomitanza con il lancio della nuova versione di iPad Pro e inizialmente la disponibilità era prevista per maggio. Apple ha anticipato l’uscita ed è ora acquistabile, in questo scorcio di aprile che ha visto anche la presentazione del nuovo iPhone SE, nell’ambito dei dispositivi mobili di Cupertino.

La Magic Keyboard si aggancia magneticamente all’iPad Pro, mantenendo il display multi-touch del tablet sospeso sopra i tasti, grazie a un sistema a inclinazione libera che permette di regolare l’angolo di visione fino a 130°.

Presenta un design portatile e offre comunque una tastiera di dimensioni standard con tasti retroilluminati dotati del meccanismo a forbice e di una escursione di 1 mm, per consentire un’esperienza di scrittura precisa e comoda.

Magic Keyboard è dotata anche di un trackpad integrato: questo, grazie alla superficie che permette di fare clic ovunque, completa l’interfaccia touch di iPad Pro semplificando la navigazione e il controllo del cursore, e consentendo di lavorare con precisione e con un’esperienza d’uso più vicina a un laptop.

Grazie a una porta Usb-C per la ricarica pass-through, la Magic Keyboard permette di caricare l’iPad Pro lasciando una Usb-C libera per collegare altri accessori hardware esterni.

Nella sua duplice funzione di dispositivo di input e di custodia, quando è chiusa la Magic Keyboard protegge il tablet; inoltre, quando è agganciata e chiusa, i microfoni di iPad Pro vengono disattivati per evitare di compromettere eventuali dati audio.

La tastiera Magic Keyboard sfrutta, ed è pienamente integrata con, le caratteristiche e le funzionalità peculiari dell’esperienza d’uso di iPadOS. Quando si sposta il dito sulla superficie del trackpad incorporato, il puntatore si trasforma per evidenziare gli elementi dell’interfaccia. Inoltre, con i gesti multi-touch sul trackpad è possibile navigare l’intero sistema operativo in modo facile e veloce, senza dover alzare la mano dalla superficie. Il supporto per trackpad in iPadOS, introdotto con l’aggiornamento iPadOS 13.4, funziona anche con le app compatibili.

Oltre alla Magic Keyboard, Apple ha rilasciato anche una versione aggiornata della Smart Keyboard Folio per il nuovo iPad Pro, in vendita al prezzo di 199 euro per il modello da 11” e di 219 euro per il modello da 12,9”.