Si confermano le voci che ipotizzavano un imminente arrivo e si svela anche il mistero sul nome: non si chiama iPhone 9, bensì, nuovamente, iPhone SE, il nuovo modello dal prezzo più accessibile della famiglia di smartphone di Apple, presentato ora ufficialmente da Cupertino.

Non è la prima volta che Apple utilizza questa denominazione: un iPhone SE era stato introdotto per la prima volta quattro anni fa, in un design simile a quello della gamma di iPhone 5/5S.

Il modello nuovo, come da consuetudine per Cupertino, porta lo stesso nome commerciale, senza l’aggiunta dell’anno o di un numero di versione, e nelle specifiche tecniche viene indicato come “2nd generation”, seconda generazione.

Naturalmente, arriva con una dotazione hardware e un design che sono stati aggiornati (rispetto al primo SE, perché il design è più o meno quello ormai familiare, e apprezzato, delle ultime serie precedenti ad iPhone X), pur rimanendo un passo indietro rispetto alla linea top di iPhone 11, in quanto il nuovo iPhone si posiziona sullo scalino entry-level degli smartphone Apple, equipaggiati con iOS.

Rispetto alla gamma di iPhone 11, il nuovo modello presenta un design più tradizionale, senza notch per la fotocamera frontale e con Touch ID, il classico sistema di Apple di sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home.

Lo schermo è basato su un display Retina HD da 4,7” con True Tone e il chip è un potente A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, progettato da Apple.

Rispetto alla linea iPhone 11, equipaggiata con tripla o doppia fotocamera, l'attuale modello dispone di un sistema a singola fotocamera da 12 MP, che Apple definisce il migliore sistema fotografico mai utilizzato in un iPhone, tra quelli single-camera. La fotocamera posteriore può registrare anche video 4K fino a 60 fps.

Il nuovo iPhone offre un rating di resistenza agli schizzi e alla polvere di grado IP67. Supporta inoltre la ricarica wireless con i caricabatterie certificati Qi ed è anche compatibile con la ricarica veloce.

La connettività mobile è LTE (nemmeno gli iPhone 11 sono 5G) ed è presente il supporto WiFi 6.

iPhone SE sarà disponibile da Apple in modelli da 64 GB, 128 GB e 256 GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da 499 euro.

Si può acquistare iPhone SE anche con rate da 14,95 euro al mese o al prezzo di 359 euro con permuta sul sito Apple, nell’app Apple Store e negli Apple Store.

iPhone SE è disponibile anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori di telefonia mobile (i prezzi possono variare).

Sarà possibile preordinare iPhone SE sul sito apple e nell’app Apple Store a partire dalle 14:00 di venerdì 17 aprile; da venerdì 24 aprile sarà in vendita da Apple, dai Rivenditori Autorizzati Apple e da alcuni operatori di telefonia mobile.

Ricordiamo che acquista iPhone SE può avere il servizio di streaming Apple TV+ gratis per un anno (il costo è di 4,99 al mese).