iOS 18.2, non solo Apple Intelligence: tutte le (altre) novità in arrivo su iPhone

Non c’è solo Apple Intelligence, nell’aggiornamento iOS 18.2 che Apple ha rilasciato oggi per gli iPhone che supportano l’update. I quali, sono gli iPhone XS e modelli successivi.

Oltretutto, gli utenti italiani dovranno attendere ancora alcuni mesi per poter utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale di Apple Intelligence, per cui dovranno accontentarsi degli altri miglioramenti che non riguardano l’AI.

C’è comunque un discreto numero di miglioramenti, in questo aggiornamento iOS 18.2, così come una serie nutrita di risoluzioni di problemi.

Di seguito, le note di rilascio ufficiali Apple complete che accompagnano l’update iOS 18.2:

Controllo fotocamera (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max) Il comando di scatto a due fasi ti consente di fissare la messa a fuoco e l’esposizione quando premi leggermente il controllo fotocamera. Foto Miglioramenti alla visualizzazione dei video, tra cui la possibilità di scorrere fotogramma per fotogramma e un’impostazione per disattivare la riproduzione in loop automatica.

Miglioramenti alla navigazione nella vista Raccolte, tra cui la possibilità di scorrere verso destra per tornare alla vista precedente.

La cronologia degli album “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente” può essere cancellata.

L’album Preferiti viene mostrato anche nella raccolta Altro, oltre che in “Raccolte in evidenza”. Safari Nuove immagini di sfondo per personalizzare la pagina di apertura di Safari.

La funzionalità di importazione ed esportazione ti consente di esportare i dati di navigazione da Safari e di importarli da un’altra app .

. Quando possibile, viene data la priorità al protocollo HTTPS per gli URL .

. L’attività in tempo reale per il download dei file mostra l’avanzamento nella Dynamic Island e sulla schermata Home. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: Memo Vocali supporta la registrazione con più livelli, che ti consente di aggiungere la tua voce su un’idea esistente per una canzone senza dover usare le cuffie, per poi importare i tuoi progetti a doppia traccia direttamente in Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

“Condividi la posizione dell’oggetto” in Dov’è ti aiuta a individuare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo facile e sicuro la posizione di un AirTag o di un accessorio compatibile con la rete Dov’è con terze parti fidate, ad esempio una compagnia aerea.

Le categorie preferite in Podcast ti consentono di scegliere quelle che ti interessano di più e ottenere consigli rilevanti che puoi visualizzare comodamente nella libreria.

La pagina di ricerca personalizzata in Podcast mette in evidenza le categorie più rilevanti e le raccolte scelte appositamente per te.

La funzionalità “Test dell’udito” è supportata sugli AirPods Pro 2 nei seguenti paesi: Cechia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Francia, Italia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania e Spagna.

La funzionalità “Apparecchio acustico” è supportata sugli AirPods Pro 2 negli Emirati Arabi Uniti.

Le quotazioni pre‑apertura in Borsa ti consentono di tenere traccia dei ticker NASDAQ e NYSE prima dell’apertura dei mercati.

È stato risolto un problema per il quale le foto scattate di recente non comparivano immediatamente nella griglia che mostra tutte le foto.

È stato risolto un problema per cui le foto scattate in modalità Notte in Fotocamera potevano apparire sfuocate in caso di lunga esposizione (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max). Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web:

https://support.apple.com/100100

A quest’ultimo proposito, come di consueto anche con l’update iOS 18.2 Apple distribuisce una sequenza abbastanza estesa di patch di sicurezza.