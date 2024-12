Apple Intelligence ora offre Image Playground, supporto per ChatGPT e intelligenza visiva

Apple ha annunciato oggi il rilascio di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, introducendo una nuova serie di funzioni di Apple Intelligence che eleveranno l’esperienza degli utenti con iPhone, iPad e Mac e che si basano sulla prima serie di funzionalità già introdotte.

Ricordiamo che Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale facile da usare che fornisce informazioni utili e pertinenti, focalizzato al contempo sulla privacy nell’IA. È però necessario sottolineare nuovamente che per gli utenti italiani non è ancora disponibile.

Contestualmente la società di Cupertino ha anche annunciato che Apple Intelligence inizia la sua espansione linguistica ma sempre solo per la lingua inglese: ora arriva infatti il supporto dell’inglese localizzato per Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito.

Apple ha comunque ribadito che altre lingue, tra cui il cinese, l’inglese (India), l’inglese (Singapore), il francese, il tedesco, l’italiano, il giapponese, il coreano, il portoghese, lo spagnolo e il vietnamita saranno disponibili nel corso dell’anno, mentre una prima serie di lingue sarà disponibile con un aggiornamento software ad aprile.

Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono esplorare nuovi modi creativi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare le emoji perfette per ogni situazione con Genmoji e rendere la scrittura ancora più dinamica con i nuovi miglioramenti agli Strumenti di scrittura.

Basandosi su Apple Intelligence, gli utenti con un iPhone 16 o un iPhone 16 Pro possono conoscere istantaneamente l’ambiente circostante grazie all’intelligenza visiva di Camera Control. E ora, con ChatGPT integrato in Strumenti di scrittura e Siri, gli utenti possono attingere all’esperienza di ChatGPT senza dover passare da un’app all’altra, per fare le cose in modo più rapido e semplice.

L’esperienza di Image Playground consente agli utenti di creare facilmente immagini divertenti e uniche, con concetti come temi, costumi, accessori e luoghi. Gli utenti possono aggiungere le proprie descrizioni testuali e possono persino creare immagini con le sembianze di un familiare o di un amico, utilizzando le foto della propria libreria fotografica. Image Playground genera immagini in stili diversi, tra cui Animazione – un look moderno e animato in 3D – e Illustrazione, che offre immagini con forme semplici, linee chiare e blocchi di colore.

L’esperienza è integrata direttamente in Messaggi, rendendo più facile che mai la creazione di immagini per le conversazioni, e in applicazioni come Freeform, Keynote e molte altre. Image Playground è disponibile anche come nuova app dedicata.

Con Genmoji, grazie alla potenza di Apple Intelligence, le emoji vengono portate a un livello superiore, rendendo le conversazioni con la famiglia e gli amici più divertenti e giocose e aprendo modi di comunicare completamente nuovi.

Digitando semplicemente una descrizione sulla tastiera emoji, apparirà una Genmoji, con diverse opzioni tra cui scegliere. Con le immagini della propria libreria fotografica, gli utenti possono portare le Genmoji ancora più in là, creandone una ispirata a un amico o a un familiare. Le Genmoji personalizzate possono essere corredate di accessori, come un cappello o degli occhiali da sole, e possono riflettere temi o attività per renderle ancora più personali e uniche. Proprio come le emoji, le Genmoji possono essere aggiunte inline ai messaggi, o condivise come sticker o reazione in un Tapback.

L’app Note si arricchisce di nuovi strumenti per rendere più visiva e dinamica la presa di appunti. Con Image Wand nella palette degli strumenti, gli utenti possono creare rapidamente immagini nelle loro note utilizzando il contesto scritto o visivo già catturato all’interno della nota.

Image Wand trasforma uno schizzo approssimativo in un’immagine raffinata, semplicemente cerchiandola. Gli utenti possono anche cerchiare uno spazio vuoto all’interno di una nota e Image Wand raccoglierà il contesto dall’area circostante, utilizzando modelli generativi sul dispositivo per analizzare il testo scritto a mano o digitato, per creare un’immagine pertinente che completi la nota e la renda più visiva. Gli utenti possono creare immagini con gli stili Animazione, Illustrazione e un ulteriore stile Schizzo in Image Wand.

Gli Strumenti di scrittura si basano sulle opzioni esistenti di Riscrivi, Correggi e Riassumi con la nuova possibilità per gli utenti di specificare la modifica che desiderano apportare, utilizzando la nuova opzione Descrivi la tua modifica. Descrivi la tua modifica (Describe Your Change) offre agli utenti una flessibilità e un controllo ancora maggiori quando desiderano rendere più espressiva la loro scrittura, ad esempio per aggiungere parole più dinamiche al loro curriculum o persino per riscrivere un invito a cena sotto forma di poesia, e altro ancora. Come tutte le funzioni degli Strumenti di scrittura, anche questa nuova opzione è disponibile in tutto il sistema Apple e in molte app di terze parti.

Una nuova esperienza di intelligenza visiva si basa sul Apple Intelligence e aiuta gli utenti a conoscere oggetti e luoghi in modo istantaneo, grazie al nuovo controllo della fotocamera dell’iPhone 16. L’intelligenza visiva è in grado di riassumere e copiare il testo, tradurlo da una lingua all’altra, rilevare numeri di telefono o indirizzi e-mail con la possibilità di aggiungerli ai contatti e altro ancora. Camera Control consente inoltre agli utenti di effettuare ricerche su Google per vedere dove è possibile acquistare un articolo, o di sfruttare le capacità di problem solving di ChatGPT per chiedere spiegazioni su un diagramma complesso, ad esempio dagli appunti della lezione. Gli utenti hanno il controllo di quando vengono utilizzati strumenti di terze parti e di quali informazioni vengono condivise, sottolinea Apple.

Apple sta inoltre abilitando l’accesso a ChatGPT nelle esperienze di Siri e Writing Tools all’interno di iOS, iPadOS e macOS, consentendo agli utenti di accedere alle sue competenze, nonché alle sue capacità di comprensione di immagini e documenti, senza dover passare da un’applicazione all’altra. Con l’integrazione di ChatGPT, Siri può suggerire all’utente di accedere a ChatGPT per determinate richieste e Siri può fornire direttamente la risposta.

Con Compose, gli utenti possono chiedere a ChatGPT di generare contenuti per qualsiasi cosa stiano scrivendo dagli strumenti di scrittura del sistema. Possono anche utilizzare le funzionalità di generazione di immagini di ChatGPT per aggiungere immagini ai contenuti scritti.

Gli utenti possono scegliere se abilitare l’integrazione di ChatGPT e hanno il pieno controllo di quando utilizzarla e di quali informazioni condividere con ChatGPT. Per impostazione predefinita, non è necessario un account ChatGPT per utilizzare questa integrazione. Quando si utilizza ChatGPT senza un account, OpenAI non memorizza le richieste e non utilizza i dati per l’addestramento del modello. Inoltre, gli indirizzi IP degli utenti vengono oscurati per evitare che le loro sessioni siano collegate tra loro. Per coloro che scelgono di collegare il proprio account, si applicano le politiche di utilizzo dei dati di OpenAI.

Altre funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili nei mesi a venire, annuncia la società di Cupertino. Siri sarà ancora più capace, con la possibilità di attingere al contesto personale dell’utente per fornire informazioni su misura per lui. Siri acquisirà anche consapevolezza sullo schermo e sarà in grado di compiere centinaia di nuove azioni all’interno e tra le app Apple e di terze parti. Anche le notifiche prioritarie faranno emergere ciò che è più importante. Inoltre, gli utenti potranno creare immagini in Image Playground in stile Sketch, uno stile accademico e altamente dettagliato che utilizza una palette di colori vivaci combinati con linee tecniche per produrre disegni realistici.

Progettata per proteggere la privacy degli utenti in ogni fase, Apple Intelligence utilizza l’elaborazione on-device, il che significa che molti dei modelli che la alimentano funzionano interamente sul dispositivo. Per le richieste che richiedono l’accesso a modelli più grandi, Private Cloud Compute estende la privacy e la sicurezza di iPhone nel cloud per sbloccare ancora più intelligenza. Quando si utilizza Private Cloud Compute, i dati degli utenti non vengono mai memorizzati o condivisi con Apple, ma vengono utilizzati solo per soddisfare la richiesta. Esperti indipendenti possono ispezionare il codice che gira sui server basati su silicio Apple per verificare costantemente questa promessa di privacy, e lo stanno già facendo, afferma l’azienda.

Per quanto riguarda la disponibilità, Apple spiega che Apple Intelligence è disponibile da subito come aggiornamento software gratuito con iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, ed è accessibile nella maggior parte delle regioni del mondo quando il dispositivo e la lingua di Siri sono impostati sull’inglese localizzato per Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica, Regno Unito o Stati Uniti.

Gli utenti Mac dell’UE possono accedere ad Apple Intelligence se utilizzano un dispositivo compatibile con le impostazioni e le lingue supportate. Nel mese di aprile, le funzioni di Apple Intelligence inizieranno a essere distribuite agli utenti di iPhone e iPad nell’UE. Questo includerà molte delle funzioni principali di Apple Intelligence, tra cui gli Strumenti di scrittura, le Genmoji, un Siri ridisegnato con una comprensione linguistica più ricca, l’integrazione di ChatGPT e altro ancora.

Apple Intelligence è disponibile su iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad con A17 Pro o M1 e successivi e Mac con M1 e successivi.