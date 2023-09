iOS 17: Apple rilascia il primo update, con bug fix e patch di sicurezza

A pochi giorni dalla disponibilità generale per tutti gli utenti di iPhone e iPad, Apple ha reso disponibili i primi aggiornamenti per iOS e iPadOS 17. La società di Cupertino ha infatti rilasciato iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1.

Il nuovo update non contiene aggiunte o modifiche alle funzionalità dell’ultimo sistema operativo di iPhone: le note di rilascio di Apple indicano che: “questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza”.

La descrizione fatta da Apple dei contenuti di sicurezza di iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1 segnala la presenza di tre security fix.

Il primo corregge la vulnerabilità CVE-2023-41992 che riguarda il kernel, a causa della quale un attaccante locale potrebbe essere in grado di elevare i propri privilegi. Apple ha anche reso noto di essere a conoscenza di una segnalazione secondo la quale questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente contro versioni di iOS precedenti a iOS 16.7. Questo avviso viene sottolineato da Apple anche per le altre due patch.

La seconda, per la vulnerabilità CVE-2023-41991, risolve un problema di sicurezza a causa del quale un’app nociva potrebbe essere in grado di aggirare la convalida della firma. La terza, con identificativo CVE-2023-41993, riguarda il WebKit e fa sì che l’elaborazione di contenuti web possa portare all’esecuzione di codice arbitrario.

Dato che queste vulnerabilità potrebbero essere state già sfruttate, si tratta di contenuti di sicurezza importanti e urgenti.

Per i dispositivi che non eseguono iOS 17, Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti iOS 16.7 e iPadOS 16.7. Per questi update l’azienda indica gli stessi contenuti di sicurezza di iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1, e la pagina dei security fix segnala al momento anche che altre voci CVE sono in arrivo.

Contemporaneamente a iOS 17.0.1 e iPadOS 17.0.1 (indirizzati a iPhone XS e successivi, iPad Pro 12.9” 2a generazione e successivi, iPad Pro 10.5”, iPad Pro 11” prima generazione e successivi, iPad Air 3a generazione e successivi, iPad 6a generazione e successive e iPad mini 5a generazione e successivi), Apple ha rilasciato anche iOS 17.0.2, un aggiornamento descritto come specifico per tutti i modelli di iPhone 15.

Anch’essi con importanti miglioramenti alla sicurezza, Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti per i sistemi operativi del Mac, macOS Ventura 13.6 e macOS Monterey 12.7. Nonché Safari 16.6.1 per macOS Big Sur e Monterey. Così come per quelli degli Apple Watch: watchOS 10.0.1 e watchOS 9.6.3.