iOS 17 disponibile: Apple rilascia il nuovo sistema operativo di iPhone

Alla conclusione di un lungo periodo di beta e dopo l’annuncio ufficiale della data per la disponibilità generale, avvenuto in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone 15, Apple ha ora rilasciato l’ultima versione del sistema operativo mobile, iOS 17.

Parallelamente a iOS 17, Apple ha reso disponibile per il download e l’installazione anche la nuova versione del sistema operativo di iPad, iPadOS 17.

Le novità sono state ampiamente condivise e anticipate in questi ultimi mesi e settimane, e ora, chi lo desidera, potrà “mettere le dita” sul nuovo OS di iPhone e sperimentarlo in pratica.

L’update è come di consueto disponibile in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software; oppure, mediante l’apposita notifica di disponibilità, che iOS potrebbe eventualmente mostrare.

Attenzione però: non bisogna mai trascurare di fare il backup di tutti i dati, prima di eseguire un aggiornamento del sistema operativo. Inoltre, è buona norma verificare la piena compatibilità dei device e delle app che utilizziamo regolarmente, soprattutto quelle per le attività più “critiche”, prima di applicare l’update dell’OS al dispositivo.

Questa la versione breve delle informazioni su iOS 17, che Apple visualizza nella scheda dell’aggiornamento:

iOS 17 introduce grandi aggiornamenti per le app Telefono, Messaggi e FaceTime, offrendoti nuovi modi per esprimerti durante le comunicazioni. Grazie a StandBy, potrai provare una nuova esperienza a schermo intero con informazioni leggibili a colpo d’occhio, pensata per essere vista a distanza quando posizioni iPhone in orientamento orizzontale mentre è in carica. AirDrop rende più semplice condividere contenuti e connetterti con le persone che ti circondano, e ora include NameDrop per la condivisione dei contatti. I miglioramenti alla tastiera rendono la digitazione più rapida e semplice che mai. iOS 17 include inoltre aggiornamenti ai widget, a Safari, a Musica, ad AirPlay e altro ancora.

Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222