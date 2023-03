iOS 16.4: le novità della seconda beta rilasciata da Apple

Apple ha rilasciato la seconda versione beta del prossimo aggiornamento del software di sistema di iPhone, iOS 16.4.

iOS 16.4 beta 2 è stato reso disponibile da Apple, come solitamente avviene, prima per gli sviluppatori iscritti al programma, poi come beta pubblica.

Chiaramente le principali novità di questo imminente update di iOS erano già state incluse al rilascio della prima versione beta. Sono comunque riportate delle ulteriori aggiunte anche in quest’ultima beta 2.

La prima novità è nell’app Apple Libri: l’animazione che accompagnava lo sfogliare di una pagina, presente sin dai primi tempi dell’app Books e che era stata soppressa con il rilascio di iOS 16, è tornata, come opzione.

È ora infatti possibile scegliere tra varie modalità di transizione da una pagina all’altra nella lettura di un libro nell’app Books.

Dai libri alla musica. È ormai passato più di un anno e mezzo da quando Apple ha annunciato di aver acquisito Primephonic, il servizio di streaming dedicato in modo specifico alla musica classica. Da allora gli utenti attendono che Apple implementi questa acquisizione in una edizione di Apple Music specifica per la musica classica, o in altri modi.

Ancora non ci sono segnalazioni della presenza di una nuova app o di un nuovo servizio per la musica classica, ma emergono in rete degli indizi che puntano a una stringa di testo nel codice della beta di iOS 16.4, che farebbe riferimento ad Apple Music‌ Classical.

Continuano poi ad essere condivisi indizi di un’espansione del supporto sia per il 5G che per il servizio Apple Pay. Così come ci sono indicazioni di alcune modifiche nell’interfaccia della copertura del servizio Apple Care.

L’app Podcast (era già stato evidenziato nella prima beta) riceverà diversi miglioramenti e ora c’è anche un nuovo splash screen che descrive le novità.

Tra le maggiori novità attese per il prossimo update, evidenziate già dalla prima beta, i nuovi iOS e iPadOS 16.4 dovrebbero reintrodurre l’aggiornamento dell’architettura HomeKit.

Inoltre, Apple è al lavoro anche sul supporto per le notifiche Web Push e ad altre funzionalità per le web app nella schermata Home.