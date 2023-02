iOS 16.4, Apple rilascia la prima beta per sviluppatori: ecco le novità

Apple ha rilasciato le versioni beta di iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3, tvOS 16.4 e watchOS 9.4, che sono ora disponibili per gli sviluppatori iscritti al programma Apple.

Queste versioni beta servono agli sviluppatori per testare e preparare le loro app in modo che funzionino correttamente e come previsto con le nuove release dei sistemi operativi di Apple che sono in arrivo.

Per sfruttare le funzionalità e le innovazioni dei più recenti SDK, che nel caso di iPhone e iPad sono iOS e iPadOS 16.4 SDK, gli sviluppatori dovranno utilizzare Xcode 14.3, anch’esso disponibile in beta.

La prima novità di questa release è proprio per gli sviluppatori: a partire da iOS e iPadOS 16.4 beta, i membri dell’Apple Developer Program avranno a disposizione una nuova opzione per abilitare le developer beta direttamente da Aggiornamento software nelle Impostazioni. Questa nuova opzione, ha spiegato Apple, verrà attivata automaticamente sui dispositivi già iscritti al programma che si aggiornano all’ultima release beta.

Ora il processo di enrollment è strettamente legato all’ID Apple del programma sviluppatori: per visualizzare questa opzione in Impostazioni, l’iPhone o iPad deve essere infatti connesso con lo stesso ID Apple utilizzato per iscriversi all’Apple Developer Program. Nelle future versioni di iOS e iPadOS, questa nuova impostazione sarà il modo per abilitare le beta per sviluppatori e i profili di configurazione non garantiranno più l’accesso.

Sono numerose le novità anche per gli utenti, in questa prima beta di iOS 16.4, a partire da nuovi emoji dell’update Unicode.

Con il rilascio di iOS e iPadOS 16.4 beta 1 arrivano anche il supporto per le notifiche Web Push e altre funzionalità per le web app nella schermata Home. In questa nuova serie di rilasci arriva anche la prima beta di Safari 16.4.

La nuova beta di iOS e iPadOS 16.4 reintroduce anche l’aggiornamento dell’architettura HomeKit che era stato inizialmente rilasciato e poi ritirato da iOS 16.2 a causa di problemi di stabilità e affidabilità rilevati con esso.

Apple ha poi apportato una serie di aggiornamenti a diverse app: Podcast, Musica, Comandi rapidi, Suggerimenti, così come miglioramenti ed espansioni del supporto 5G, nuove opzioni per le Full immersion e altro.

Per tutti gli utenti Apple ha da poco rilasciato gli update iOS e iPadOS 16.3.1, che includono importanti aggiornamenti di sicurezza.