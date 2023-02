iOS 16.4 supporta le notifiche push per le web app della schermata Home

Tra le principali novità di iOS e iPadOS 16.4, di cui Apple ha da poco rilasciato la prima versione beta, c’è il supporto per le notifiche Web Push e altre funzionalità del Webkit.

Il WebKit, come sappiamo, è il motore web open source utilizzato dal browser Safari così come da Mail, App Store e molte altre app (e web app) su macOS e iOS.

Sul blog ufficiale, il team di WebKit ha spiegato le nuove funzionalità in arrivo, che sono state inserite nella prima beta di iOS e iPadOS 16.4.

Fin dal primo iPhone, gli utenti hanno potuto aggiungere qualsiasi sito web alla propria schermata Home: l’icona del sito web viene visualizzata sulla home screen e consente di tornare a quel sito con un rapido tocco.

Gli sviluppatori web hanno la possibilità di creare un file manifest e di distribuirlo insieme al loro sito web. In questo caso, il sito diventa una web app della schermata Home. Quando si tocca la sua icona, la web app si apre come qualsiasi altra app su iOS o iPadOS, invece di aprirsi in un browser. È anche possibile vedere l’anteprima dell’app nell’App Switcher, separata da Safari o da qualsiasi altro browser.

Ora, con iOS e iPadOS 16.4 beta 1, il team aggiungendo il supporto per Web Push alle web app della schermata Home. Web Push consente agli sviluppatori web di inviare notifiche push ai propri utenti attraverso l’uso di Push API, Notifications API e Service Workers che funzionano insieme.

Web Push su iOS e iPadOS

Una web app aggiunta alla schermata Home può richiedere l’autorizzazione a ricevere notifiche push, purché la richiesta sia in risposta a un’interazione diretta con l’utente, ad esempio toccando un pulsante “iscriviti” fornito dalla web app. iOS o iPadOS chiederanno quindi all’utente di concedere alla web app l’autorizzazione a inviare notifiche. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’utente può gestire tali permessi per ogni web app nelle Impostazioni delle Notifiche, proprio come qualsiasi altra app su iPhone e iPad.

Le notifiche delle web app funzionano esattamente come quelle delle altre app, sottolinea il team. Vengono visualizzate sulla schermata di blocco, nel Centro notifiche e su un Apple Watch abbinato.

Il team di WebKit spiega che si tratta dello stesso Web Push basato sugli standard W3C che è stato aggiunto in Safari 16.1 per macOS Ventura lo scorso autunno. Se lo sviluppatore ha implementato il Web Push basato sugli standard per la propria app web con le best practice del settore, come ad esempio l’utilizzo del rilevamento delle funzionalità invece del rilevamento del browser, funzionerà automaticamente su iPhone e iPad.

Web Push su iOS e iPadOS utilizza lo stesso servizio Apple Push Notification che alimenta il push nativo su tutti i dispositivi Apple. E non è necessario essere membri dell’Apple Developer Program per utilizzarlo. Bisogna solo assicurarsi di consentire gli URL da *.push.apple.com se si ha il controllo dei push endpoint del proprio server.

Per saperne di più su come configurare Web Push, è possibile leggere l’articolo dedicato all’argomento su webkit.org o guardare il video della sessione WWDC22 Meet Web Push.

Funzionalità aggiuntive

Le notifiche – sottolinea il team di WebKit – sono uno strumento potente, ma è facile che le persone si trovino in situazioni in cui sono sommerse da un numero eccessivo di notifiche.

Per questo motivo, le notifiche per le web app della schermata Home su iPhone e iPad si integrano con la funzionalità Full immersion, consentendo agli utenti di configurare con precisione quando o dove riceverle.

Inoltre, per gli utenti che aggiungono la stessa web app alla propria schermata Home su più di un dispositivo iOS o iPadOS, le modalità di Full immersion si applicano automaticamente a tutti.

Le web app della schermata home su iOS e iPadOS 16.4 beta 1 ora supportano anche l’API Badging. Come tutte le app su iOS e iPadOS, le web app sono ora in grado di impostare il conteggio dei badge. E gli utenti possono configurare le autorizzazioni per il badge nelle Impostazioni delle Notifiche, proprio come qualsiasi altra app su iOS o iPadOS.

WebKit per iOS e iPadOS 16.4 beta 1 aggiunge il supporto per l’id member dello standard Web Application Manifest. Si tratta di una stringa (sotto forma di URL) che funge da identificatore univoco per la web app, destinata a essere utilizzata da un sistema operativo nel modo desiderato. iOS e iPadOS utilizzano il Manifest ID per sincronizzare le impostazioni di Full immersion su più dispositivi.

iOS – evidenzia il team – ha supportato installazioni multiple della stessa web app fin dall’inizio, poiché il team ritiene che la possibilità di installare una web app più di una volta sul proprio dispositivo possa essere utile, in quanto fornisce una maggiore flessibilità per supportare più account, separare l’uso lavorativo da quello personale e altro ancora.

Quando si aggiunge una web app alla schermata Home, gli utenti hanno la possibilità di cambiare il nome dell’app. iOS e iPadOS 16.4 beta 1 combinano questo nome con il Manifest ID per identificare in modo univoco la web app. In questo modo, l’utente può installare più copie della web app su un dispositivo e attribuire loro identità diverse. Se l’utente assegna al proprio sito web preferito lo stesso nome su più dispositivi, le impostazioni di Full immersion su un dispositivo verranno sincronizzate e applicate anche agli altri.

In iOS e iPadOS 16.4 beta 1, inoltre, i browser di terze parti possono ora offrire ai loro utenti la possibilità di aggiungere siti web e web app alla schermata Home dal menu Condividi.

Infine, sottolinea il team, oltre a Web Push, Badging API e Manifest ID, molte altre nuove funzionalità di Webkit per iOS e iPadOS 16.4 beta 1 sono di particolare interesse per gli sviluppatori che si focalizzano sulle web app per la schermata Home.