Gli investimenti in IT superano ogni record nella pandemia

Le aziende globali hanno speso circa 15 miliardi di dollari in più alla settimana in investimenti tecnologici durante la prima ondata di pandemia, secondo un sondaggio condotto da Harvey Nash/KPMG sui Cio di tutto il mondo.

Il rapporto indica come i leader IT globali abbiano investito moltissimo in tecnologia per consentire un lavoro domestico sicuro e protetto durante Covid-19.

Questo appena registrato è stato uno dei più grandi picchi di investimenti tecnologici nella storia, e le organizzazioni hanno speso un ulteriore 5% in più del loro budget IT per affrontare la crisi Covid-19, afferma il sondaggio.

Il sondaggio sulla leadership tecnologica di oltre 4.200 leader IT ha analizzato le risposte di organizzazioni con investimenti tecnologici combinati di oltre 250 miliardi di dollari. Nonostante questo enorme aumento di spesa riguardi soprattutto sicurezza e privacy, quattro leader IT su 10 riferiscono che la loro azienda ha subito più attacchi informatici.

Più di tre quarti di questi attacchi provenivano da phishing (83%) e quasi due terzi da malware (62%), suggerendo che il massiccio passaggio al lavoro da casa ha aumentato l’esposizione dei dipendenti, osserva il sondaggio.

Allo stesso tempo, le organizzazioni hanno faticato a trovare professionisti qualificati della sicurezza informatica per supportare questo drammatico passaggio al lavoro da casa e il 35% ha riferito che la sicurezza informatica è ora l’abilità tecnologica più “richiesta” al mondo.

Secondo il sondaggio, questa è la prima volta che una competenza relativa alla sicurezza è in cima alla lista delle carenze di competenze tecnologiche globali da oltre un decennio.

Sebbene la spesa tecnologica sia aumentata drasticamente durante la pandemia, il sondaggio ha rilevato che i budget tecnologici saranno sottoposti a maggiori pressioni nel corso dell’anno a venire.

Prima del Covid-19, oltre la metà (51%) dei leader IT si aspettava un aumento del budget nei prossimi 12 mesi, ma durante la pandemia questo numero è sceso al 43%.

Ciò rappresenta ancora un aumento netto dei budget e rimane quasi il doppio della spesa IT nel 2009, sulla scia della crisi finanziaria globale del 2008.

I leader digitali si sono rivelati più propensi di altri a effettuare ulteriori investimenti tecnologici come risultato di Covid-19, con il 50% in più di organizzazioni che dichiarano di essere “molto” o “estremamente efficaci” nell’utilizzo delle tecnologie digitali, spendendo un dal 21% al 50% in più.

Questi investimenti si sono concentrati su implementazioni su larga scala di cloud distribuito (42%) e SaaS (34%). La crisi è servita a sottolineare un crescente divario tra le organizzazioni che guidano la loro strategia attraverso la tecnologia e quelle che non lo sono.

Gli investimenti nel cloud sono aumentati. Dopo gli investimenti in sicurezza e privacy (47%), gli investimenti in infrastrutture e cloud sono stati il ​​terzo investimento tecnologico più importante durante Covid-19, con il numero di leader IT che sta considerando attivamente il cloud distribuito quasi raddoppiato in soli 12 mesi (dall’11% al 21%).

Prima del Covid-19, lo skill shortage rimaneva vicino al massimo storico. Successivamente, la carenza di talenti tecnologici è rimasta elevata, diminuendo solo marginalmente rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008.

Il sondaggio di Harvey Nash Kpmg ha anche indicato con chiarezza che il lavoro a distanza è destinato a permanere nel tempo.

L’86% dei leader IT ha trasferito una parte significativa della propria forza lavoro in smart working e il 43% si aspetta che più della metà dei dipendenti lavori da casa anche dopo la pandemia.

Come risultato del lavoro a distanza, il 70% dei leader IT riferisce una maggiore collaborazione tra i team aziendali e tecnologici e oltre la metà (52%) ha affermato di aver creato una cultura di inclusività nel team tecnologico.

Per questo, lo smart working è diventato uno dei fattori più importanti per coinvolgere e trattenere i talenti tecnologici chiave durante e dopo Covid-19. I leader dovranno ripensare a come attrarre e coinvolgere i propri dipendenti in un mondo in cui la posizione fisica diminuisce di importanza.