InPlace: digitalizzazione e AI per la gestione autonoma del lavoro in Italia

Intervista a Mario Di Maolo, Direttore Generale InPlace, agenzia per il lavoro 100% digitale in grado di digitalizzare tutto il processo di selezione, assunzione, gestione e retribuzione di un rapporto di lavoro in Italia, grazie a una piattaforma che consente ad aziende e candidati di gestire in maniera autonoma l’intero iter.

Digitalizzazione del lavoro: InPlace è la prima agenzia 100% digitale in Italia. Quali sono i vantaggi principali per aziende e candidati rispetto ai metodi tradizionali di gestione del lavoro?

Il mercato del lavoro, pur essendo molto dinamico, è stato interessato fin qui solo marginalmente dal processo di digitalizzazione, rimanendo stabilmente legato per lo più a modalità tradizionali di ricerca del personale e di gestione fisica e materiale del rapporto contrattuale. Diversi player sul mercato, rappresentati da altrettanti portali di annunci, hanno fatto un primo passo verso il digitale, ma si limitano alla gestione della sola fase di matching, favorendo l’incontro fra aziende e candidati.

InPlace è, invece, l’unica realtà ad avere già oggi una piattaforma in grado di consentire ad aziende e candidati di gestire in maniera autonoma l’intero iter legato al rapporto di lavoro. Da una parte, infatti, le aziende hanno la possibilità di pubblicare gli annunci in modo totalmente gratuito, di fare “ricerca diretta”, di assumere con contratto di somministrazione e di adempiere a tutti gli aspetti burocratico-amministrativi connessi al rapporto di lavoro; dall’altra, i candidati, una volta iscritti, possono facilmente trovare le offerte di lavoro più in linea con il loro profilo professionale e – grazie al nostro algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale – possono essere a loro volta individuati dalle aziende e firmare la proposta contrattuale direttamente sulla piattaforma. Inoltre, InPlace permette ai candidati di caricare un video curriculum sul proprio profilo per presentarsi alle aziende in modo originale, digitale ed innovativo.

Dopo aver svolto la prestazione professionale, la piattaforma permette di ricevere in modo digitale il pagamento e tutti i documenti connessi al rapporto di lavoro. Tutto avviene in pochi clic, direttamente dalla propria dashboard, senza alcuna intermediazione.

Con InPlace, l’obiettivo che abbiamo centrato è stato quello di lanciare un servizio 100% digitale in grado di rendere semplici, veloci, totalmente trasparenti (e, chiaramente, perfetti anche da un punto di vista burocratico-amministrativo) i processi di assunzione e gestione di personale. Questo è un primo importante vantaggio, poiché permette una somministrazione alla portata di tutti, con un perfetto match interattivo tra aziende e candidati.

Intelligenza artificiale: In che modo l’AI integrata nella piattaforma InPlace favorisce un miglior match tra domanda e offerta di lavoro?

Grazie all’AI, InPlace riesce a garantire un flusso di opportunità rapido, trasparente e sostenibile per aziende e candidati, caratterizzandosi come punto d’incontro digitale tra domanda e offerta di lavoro. Analizzando le esigenze dell’azienda e le competenze dei candidati, la piattaforma propone in maniera automatica i match migliori in base ai profili presenti in database.

Il confronto tra i candidati è reso immediato dal servizio offerto dalla piattaforma di creazione automatica di un dossier, permettendo alle imprese di poter valutare in maniera puntuale ed efficiente esperienze professionali, hard e soft skill di ogni candidato, attraverso profili facili e veloci da comparare.

Aggiungendo le proprie competenze professionali sul profilo, i candidati possono inviare la propria candidatura per gli annunci per cui risultano più in linea, accorciando i tempi di ricerca di un impiego che sia in linea con le proprie necessità.

Futuro dell’AI nel lavoro: Come immaginate l’evoluzione del ruolo dell’intelligenza artificiale nella gestione delle risorse umane nei prossimi anni?

Il processo di digitalizzazione in campo HR, oggi, è solo all’inizio. InPlace nasce proprio per andare a esplorare questo mercato, posizionandosi come una piattaforma innovativa che mira a costruire un futuro del mondo del lavoro in cui l’AI si integri in completa armonia con le competenze umane, permettendo di facilitare i processi di assunzione, rendendoli sempre più accessibili affinando sempre di più il matching tra candidati e aziende.

La continua smaterializzazione dei processi fisici porterà a un maggiore focus sulle competenze e sulle attitudini personali, creando relazioni di valore tra lavoratori, aziende e reparti HR, andando a diminuire sempre di più il gap tra domanda e offerta in un mercato del lavoro in continuo mutamento, che guarderà sempre più al digitale e alle opportunità che può offrire.

Job Matching: Potrebbe spiegare come funziona il sistema di matching basato su AI e quali sono le tecnologie principali utilizzate per migliorare l’efficienza e l’accuratezza degli abbinamenti?

Il Job Matching generato tramite AI all’interno della nostra piattaforma aiuta e favorisce una nuova forma di incontro tra aziende e candidati, attraverso un sistema che associa automaticamente le opportunità di lavoro ai candidati più qualificati.

Il processo comincia con l’AI che effettua il matching fra le due parti, trovando associazioni fra i requisiti esplicitati negli annunci e le skill presenti nei CV, attraverso un database dettagliato, che consente un abbinamento preciso e accurato (che va oltre la semplice ricerca per parole chiave).

La creazione del database già citata è anch’essa basata su un’Intelligenza Artificiale di tipo generativo, che è in grado di partire da dati essenziali per generare un dossier accurato, utilizzando l’apprendimento semantico per contestualizzare le informazioni ottenute dai curriculum: l’AI legge i CV, li “comprende” ed elabora, effettuando quindi tutte le connessioni necessarie alla creazione del dossier, unendo informazioni prevenienti da documenti differenti.

L’analisi svolta dall’AI genera contenuti in linguaggio naturale e tabellare, inerenti le informazioni apprese, che vengono resi disponibili ad aziende e candidati sottoforma di documenti di agile lettura.

Gestione autonoma: Quali aspetti del processo di assunzione e gestione del personale le aziende possono gestire autonomamente tramite la piattaforma InPlace?

InPlace è la prima Agenzia per il Lavoro in Italia a digitalizzare completamente i processi di selezione, assunzione, gestione e retribuzione dei rapporti di lavoro, senza necessità di intermediari, a partire dalla pubblicazione dell’annuncio in piattaforma, fino alla stipula del contratto di lavoro (come recita il nostro claim “Dal contatto, al contratto”) e alle fasi di gestione e di retribuzione della risorsa.

Candidati e aziende hanno la possibilità di incontrarsi virtualmente in video colloquio, velocizzando il processo di selezione attraverso un tool di calendarizzazione digitale degli appuntamenti. Una volta selezionato il candidato, firmare un contratto è facile, veloce e sicuro. Per attivare la firma digitale, l’utente può scegliere tra una delle opzioni disponibili in piattaforma: SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Riconoscimento biometrico (video identificazione). La piattaforma implementa un accurato meccanismo di matching tra il volto degli utenti, i documenti d’identità e le informazioni caricate in piattaforma verificando inoltre la correttezza dei formati documento.

Su InPlace, è inoltre possibile attivare il contratto del lavoratore fino a 2 ore prima della partenza della sua missione, facilitando l’assunzione del personale last minute.

Dopo l’assunzione, grazie alla dashboard a disposizione di aziende e candidati, tutta la documentazione e gli aspetti legati alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro sono sempre aggiornati, accessibili e velocemente gestibili attraverso la propria area riservata in piattaforma (ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette).

Innovazione futura: Avete in programma ulteriori sviluppi o nuove funzionalità per la piattaforma InPlace che possano sfruttare le tecnologie emergenti come AI generativa o machine learning avanzato?

La tecnologia è parte fondante della nostra piattaforma che, ogni giorno, è in continua e costante evoluzione.

Stiamo già lavorando ad una roadmap di implementazioni per il prossimo anno: da un lato analizzando i bisogni del mercato e ascoltando le richieste dei nostri clienti e candidati, dall’altro andando a studiare nuovi tool di Intelligenza Artificiale, che possano sfruttare gli algoritmi per efficientare il processo di selezione e i servizi offerti dalla piattaforma.

Altri strumenti – già implementati in piattaforma, ma al cui potenziamento lavoriamo ogni giorno – come l’analisi predittiva delle ricerche, i suggerimenti nella stesura degli annunci, la profilazione sempre più dettagliata delle skill dei candidati, stanno diventando sempre più fondamentali per offrire un servizio “chiavi in mano” alle aziende e per colmare sempre più velocemente il gap tra domanda ed offerta di lavoro.