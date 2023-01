Intelligenza artificiale, EU e USA rafforzano la cooperazione nella ricerca

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT) della Commissione europea hanno firmato un Accordo amministrativo sull’intelligenza artificiale per il bene pubblico (“Administrative Arrangement on Artificial Intelligence for the Public Good”) nel corso di una cerimonia virtuale tenutasi simultaneamente il 27 gennaio 2023 presso la Casa Bianca a Washington DC e la DG CONNECT a Bruxelles.

L’accordo – ha annunciato la DG CONNECT – si basa sui principi espressi nella Dichiarazione per il futuro di Internet e sugli interessi e i valori condivisi dell’utilizzo delle tecnologie digitali emergenti per affrontare le sfide globali. L’accordo sarà attuato dalle istituzioni e dalle agenzie statunitensi e comunitarie che operano in questo settore.

Nelle intenzioni dell’Unione europea e degli Stati Uniti, una maggiore collaborazione aiuterà a identificare e sviluppare ulteriormente i risultati promettenti della ricerca sull’intelligenza artificiale, che hanno il potenziale di apportare ampi benefici alla società in settori che vanno dal cambiamento climatico, alle catastrofi naturali, alla salute e alla medicina, all’ottimizzazione della rete elettrica e all’agricoltura.

Le condizioni meteorologiche estreme e le catastrofi naturali, come le inondazioni o gli incendi, stanno diventando sempre più comuni e distruttive in tutto il mondo e l’intelligenza artificiale secondo la DG CONNECT svolgerà un ruolo sempre più importante per la previsione e la simulazione, che contribuirà alla preparazione ai disastri e alla risposta alle emergenze.

La ricerca e l’informatica dell’intelligenza artificiale hanno anche il potenziale per migliorare notevolmente la resa, l’efficienza e la sostenibilità delle colture grazie all’analisi e alla modellazione delle condizioni naturali, come le condizioni del suolo e dell’atmosfera, le tendenze di uccelli e insetti, nonché i cicli di semina, irrigazione, uso di pesticidi e fertilizzanti e raccolta. L’intelligenza artificiale sta già potenziando la ricerca, la diagnostica e il trattamento medico e la recente pandemia ha rafforzato la necessità di un approccio veramente globale, ma ha anche evidenziato il divario tra i Paesi.

Per ridurre questo divario, l’accordo mira a condividere risultati e risorse con i partner internazionali che condividono valori comuni ma che non dispongono delle capacità necessarie per gestire tali emergenze e sfide.

Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato interno, ha dichiarato: “Oggi rafforziamo la nostra cooperazione con gli Stati Uniti in materia di intelligenza artificiale e informatica per affrontare le sfide globali, dai cambiamenti climatici alle catastrofi naturali. Sulla base di valori e interessi comuni, i ricercatori dell’UE e degli USA uniranno le forze per sviluppare applicazioni sociali dell’IA e collaboreranno con altri partner internazionali per ottenere un impatto davvero globale”.