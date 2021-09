Intelligenza artificiale per il cloud ibrido con Nvidia e VMware

Nvidia AI Enterprise, ora disponibile a livello globale, è una suite software completa di tool e framework che permette a centinaia di migliaia di aziende che eseguono VMware vSphere di virtualizzare i workload di intelligenza artificiale sugli Nvidia-Certified Systems.

Questi ultimi sono sistemi certificati da Nvidia per l’accelerated computing. Prodotti dai principali partner dell’azienda, consentono alle imprese di implementare soluzioni hardware su cui i loro moderni workload accelerati sono eseguiti in modo sicuro e ottimale.

In sintesi, Nvidia AI Enterprise è una suite end-to-end e nativa del cloud di software per intelligenza artificiale e data analytics. È ottimizzata, certificata e supportata da Nvidia per l’esecuzione su VMware vSphere con i Certified Systems e include tecnologie chiave per una rapida implementazione, gestione e scalabilità dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale nel moderno cloud ibrido.

I principali produttori, come Atos, Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise, Inspur, Lenovo e Supermicro, offrono sistemi certificati Nvidia ottimizzati per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su VMware vSphere con Nvidia AI Enterprise.

Parallelamente, Dell Technologies ha annunciato che Dell EMC VxRail è la prima piattaforma iperconvergente ad essere qualificata come sistema certificato da Nvidia per Nvidia AI Enterprise.

Inoltre, per aiutare i team di scienziati dei dati a eseguire i loro carichi di lavoro di intelligenza artificiale con la massima efficienza, Domino Data Lab ha annunciato che sta lavorando per la convalida della sua Domino Enterprise MLOps Platform con Nvidia AI Enterprise.

Nvidia AI Enterprise, ha messo in evidenza l’azienda, permette ai professionisti IT che utilizzano VMware vSphere per eseguire applicazioni enterprise tradizionali di supportare in modo semplice e conveniente i carichi di lavoro di intelligenza artificiale, utilizzando gli stessi strumenti che usano per gestire data center e cloud ibridi su larga scala.

Decine di aziende del settore automobilistico, dell’istruzione, della finanza, della sanità, della produzione e della tecnologia di tutto il mondo figurano già tra gli early adopter che utilizzano la soluzione AI Enterprise, ha sottolineato Nvidia.

Sono molte, sempre secondo quanto ha condiviso Nvidia, anche le aziende di medie dimensioni che ora possono sviluppare una vasta gamma di applicazioni, utilizzando i server più diffusi al mondo, per implementare e scalare la scienza dei dati, l’intelligenza artificiale conversazionale, la computer vision, i sistemi di raccomandazione e altro ancora.

Tra le prime aziende a utilizzare Nvidia AI Enterprise c’è ad esempio Cerence, uno dei principali provider di intelligenza artificiale conversazionale per il mercato automobilistico e della mobilità, con quasi 400 milioni di veicoli Cerence-powered spediti in tutto il mondo. La società sta usando AI Enterprise per sviluppare assistenti intelligenti in auto e copiloti digitali.

Anche l’Università di Pisa, ha sottolineato Nvidia, sta supportando l’HPC e l’intelligenza artificiale in più discipline per far progredire gli studi scientifici, con il software Nvidia.

Maurizio Davini, chief technology officer dell’Università di Pisa, ha dichiarato: “Nvidia AI Enterprise ci ha permesso di espandere il nostro supporto ai nostri ricercatori e studenti che utilizzano data analytics e deep e machine learning per l’intelligenza artificiale, rendendo queste applicazioni più facili da implementare e gestire. I nostri test hanno dimostrato che queste ultime collaborazioni tra Nvidia e VMware forniscono il pieno potenziale della nostra infrastruttura virtualizzata accelerata dalle GPU a velocità prossime a quelle del bare metal.”