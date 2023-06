Intelligenza artificiale a supporto dei processi HR: l’analisi di Factorial

Un settore in cui la tecnologia sta avendo un impatto significativo è quello delle risorse umane, in particolare nel processo di recruiting e di selezione: con l’avvento dell’intelligenza artificiale (AI), i professionisti delle HR hanno ora a disposizione potenti strumenti per snellire e ottimizzare i processi.

Factorial, azienda di software per la gestione delle risorse umane, ha individuato quattro punti fondamentali che esplorano l’impatto dell’intelligenza artificiale sul reclutamento e la modalità in cui le organizzazioni trovano e assumono i migliori talenti.

1. Ridurre i pregiudizi e garantire la diversità

I pregiudizi inconsci nel processo di assunzione possono avere effetti negativi andando contro agli obiettivi di diversità e inclusione, fondamentali in tutte le aziende. In questo contesto, l’intelligenza artificiale può aiutare a mitigare i potenziali bias eliminando così gli elementi soggettivi dal processo decisionale.

Gli algoritmi possono valutare i candidati in base a criteri oggettivi, riducendo l’impatto dei pregiudizi legati al genere, alla razza o al background. Tuttavia, è importante sottolineare che la supervisione umana rimane fondamentale per garantire l’equità ed evitare di perpetuare eventuali pregiudizi presenti nei dati.

2. Migliorare la ricerca e la selezione dei candidati

I tempi in cui si passavano al setaccio manualmente i CV e si vagliavano innumerevoli candidature sono ormai lontani. Oggi, gli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale possono analizzare grandi volumi di dati sui candidati in pochi minuti, identificando i profili più rilevanti in base ai requisiti specifici richiesti per la posizione di lavoro.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, i team HR possono esaminare in modo più efficiente i candidati, risparmiando tempo e risorse e garantendo un processo di selezione più accurato e imparziale.

3. Analisi e previsioni predittive grazie all’intelligenza artificiale

I software HR basati sull’AI possono fornire analisi e approfondimenti predittivi, consentendo alle organizzazioni di prendere decisioni di assunzione basate sui dati. Analizzando i dati storici, gli algoritmi di intelligenza artificiale possono prevedere la necessità di assumere nuovo personale, identificare potenziali carenze di competenze e prevedere l’abbandono dei dipendenti.

Queste informazioni consentono ai professionisti delle risorse umane di affrontare in modo proattivo le sfide della gestione dei talenti e di sviluppare strategie efficaci per attrarre, trattenere e sviluppare le persone sul posto di lavoro.

4. Formazione personalizzata just in time

L’erogazione di programmi di formazione personalizzati può richiedere tempo e risorse. Un software basato sull’intelligenza artificiale è in grado di automatizzare questi processi e di individuare il momento migliore per un dipendente per ricevere una formazione specifica, in base alle esigenze dell’azienda e al potenziale del professionista.

In questo modo, i team delle risorse umane possono ricevere raccomandazioni dal software, che li aiuta a definire il piano di carriera di ciascun dipendente.