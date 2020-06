Intel Xeon Scalable, i nuovi processori per intelligenza artificiale e analytics

Per le aziende, nel panorama attuale, la capacità di implementare rapidamente servizi e funzionalità di intelligenza artificiale e data analytics sta diventando un fattore essenziale: Intel ha risposto a questa esigenza sempre più sentita con i nuovi processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, per i data center e gli ambienti intelligent edge.

La società di Santa Clara cita un recente report di Idc che stima che, entro il 2021, il 75% delle applicazioni per le imprese utilizzerà l’intelligenza artificiale e che entro il 2025 circa un quarto di tutti i dati generati sarà creato in tempo reale, e questa crescita sarà determinata per il 95% da molteplici dispositivi IoT.

È in un contesto di questo tipo che l’intelligenza artificiale e i data analytics assumono un’importanza chiave per aprire nuove opportunità per le aziende e le organizzazioni operanti in numerosi settori produttivi, tra cui la finanza, il settore sanitario, l’industria manifatturiera, le telecomunicazioni, i trasporti e altri.

Per sfruttare questo potenziale servono le piattaforme hardware e software adatte, e i nuovi annunci di Intel vanno proprio in questa direzione.

I nuovi Xeon Scalable di terza generazione (nome in codice “Cooper Lake”) sono i primi processori x86 mainstream per server a essere forniti con supporto integrato di bfloat16 (Brain Floating Point 16-bit), caratteristica che aumenta la performance nel training e nell’inferenza dell’intelligenza artificiale su Cpu non progettate per uso specifico, abilitando funzioni quali la classificazione delle immagini, i motori di raccomandazione, il riconoscimento verbale e la modellazione linguistica.

Intel Xeon Scalable di terza generazione supporta il formato bfloat16 all’interno della tecnologia Intel DL Boost. Il bfloat16 è un formato numerico compatto che utilizza metà dei bit rispetto all’attuale formato FP32, ottenendo comunque un’accuratezza paragonabile nella modellazione con modifiche minime (o nulle) al software, e che consente di accelerare le prestazioni sia del training che dell’inferenza dell’intelligenza artificiale nella Cpu.

Le innovazioni software vanno di pari passo a quelle hardware e le distribuzioni ottimizzate da Intel per i più importanti framework di deep learning (compresi TensorFlow e Pytorch) supportano bfloat16 e sono disponibili attraverso il toolkit Intel AI Analytics.

Intel fornisce inoltre le ottimizzazioni di bfloat16 anche all’interno del toolkit OperVINO e in ambiente ONNX Runtime per semplificare l’implementazione di inferenze.

I processori Intel Xeon Scalable di terza generazione rappresentano l’evoluzione dell’offerta 4 e 8 socket di Intel. La Cpu è progettata per il deep learning, per la virtual machine (VM) density, per i database in-memory, per le applicazioni mission critical e per i carichi di lavoro con analytics intensive.

Secondo quanto riporta Intel, le aziende che sono in procinto di aggiornare le loro infrastrutture possono aspettarsi un vantaggio di 1,9 volte per i più comuni carichi di lavoro e fino a 2,2 volte la quantità di VM rispetto alle equivalenti piattaforme a 4 socket di cinque anni fa.

Il potenziamento della piattaforma hardware e software di Intel per il computing data-centrico intensivo non passa solo attraverso i nuovi Xeon Scalable di terza generazione. La società di Santa Clara ha annunciato anche la memoria persistente Intel Optane serie 200, parte della piattaforma Intel Xeon Scalable di terza generazione, che offre fino a 4,5 TB di memoria per ciascun socket per gestire i carichi di lavoro che elaborano grandi quantità di dati, come i database in-memory, la dense virtualization, l’analytics e il calcolo ad alte prestazioni.

Per i sistemi che immagazzinano i dati in array all-flash, Intel ha poi annunciato la disponibilità delle Ssd Nand 3D Intel ad alta capacità: Intel SSD D7-P5500 e P5600. Queste Ssd Nand 3D sono basate sulla più recente tecnologia triple-level cell (TLC) 3D Nand e su un nuovo controller PCIe a bassa latenza, in modo da rispondere alle esigenze di I/O intensivo richieste da carichi di lavoro di intelligenza artificiale e data analytics, oltre che su funzionalità avanzate per migliorare l’efficienza dell’It e la sicurezza dei dati.

Gli Fpga Intel Stratix 10 NX di prossima introduzione sul mercato sono i primi Fpga di Intel ottimizzati per l’intelligenza artificiale e pensati per l’accelerazione a grande ampiezza di banda e bassa latenza. Questi Fpga offriranno un’accelerazione di intelligenza artificiale personalizzabile, riconfigurabile e scalabile per quelle applicazioni che richiedono grande potenza di calcolo, come ad esempio l’elaborazione del linguaggio parlato e la rilevazione delle frodi. Comprendono una high-bandwidth memory (HBM) integrata, funzionalità di networking ad alte prestazioni e nuovi blocchi aritmetici ottimizzati per l’intelligenza artificiale denominati AI Tensor Blocks, che contengono array densi dei moltiplicatori a minore precisione tipicamente utilizzati per l’aritmetica di modellazione dell’intelligenza artificiale.

Intel sta anche preparando il terreno per semplificare la programmazione eterogenea per gli sviluppatori grazie al suo portfolio di strumenti OneAPI per diverse architetture, in modo da accelerare le prestazioni e aumentare la produttività. Grazie a questi tool avanzati, gli sviluppatori potranno accelerare i carichi di lavoro associati all’intelligenza artificiale attraverso Cpu, Gpu e Fpga Intel, assicurando che il codice software sia adatto per i processori e acceleratori Intel attuali e di nuova generazione.

L’azienda ha inoltre potenziato il proprio portfolio Select Solutions per accelerare la messa in opera dei più urgenti aggiornamenti richiesti dall’It, con tre nuove e cinque migliorate Intel Select Solution, dedicate ad analytics, intelligenza artificiale e infrastrutture iperconvergenti. L’avanzata Intel Select Solution for Genomics Analytics è utilizzata al momento in tutto il mondo per cercare un vaccino per il Covid-19 e la nuova Intel Select Solution for VMware Horizon VDI su vSAN è utilizzata per migliorare la didattica a distanza.

Per quanto riguarda le disponibilità, i processori Intel Xeon Scalable di terza generazione e la memoria persistente Intel Optane serie 200 sono disponibili sul mercato da subito.

A maggio Facebook ha annunciato che i processori Intel Xeon Scalable di terza generazione sono alla base dei suoi nuovissimi server Open Compute Platform (OCP), mentre altri leader del settore Csp, tra cui Alibaba, Baidu e Tencent, hanno annunciato che stanno adottando i processori di nuova generazione.

La disponibilità dei sistemi per gli Oem generici è prevista per la seconda metà del 2020. Le Ssd Nand 3D Intel SSD D7-P5500 e P5600 sono anch’esse già disponibili. La disponibilità di Fpga Intel Stratix 10 NX è prevista per la seconda metà del 2020, ha infine annunciato la società di Santa Clara.