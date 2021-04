Instagram lancia Remix per Reels, sfida ai duetti di TikTok

Da oggi è disponibile il nuovo Remix for Reels su Instagram, che permette di registrare le bobine insieme a qualcun altro.

Se questa caratteristica vi suona nota, non stupitevi: in effetti è molto simile alla popolarissima opzione Duets di TikTok.

In un video, Instagram ha spiegato come utilizzare la nuova funzione, che sarà abilitata di default in tutti i Reels che vengono pubblicati.

La nuova funzionalità offerta da Instagram è molto semplice: Infatti, gli utenti per utilizzare remix devono toccare il tasto menu con i tre puntini su un reel, selezionare la voce “Remix This Reel” e procedere alla registrazione di un nuovo video; oppure è possibile caricare video precedentemente registrati. Inoltre, è anche possibile controllare sia il volume dell’audio originale che quello registrato, e perfino aggiungere una voce fuori campo.

Simile a TikTok, la funzione può essere utilizzata per creare reazioni, collaborare con altri creatori o semplicemente evidenziare una bobina che piace.

Diventa sempre più evidente la competizione per il mercato dei social; il fenomeno TikTok ha forse trovato impreparati gli altri player sul mercato che da mesi si stanno impegnando in una rincorsa forsennata all’ultima feature.

Rimane il fondato dubbio di quanto possa essere efficace, ai fini di riguadagnare quote di mercato e gradimento degli utenti, replicare opzioni già apprezzate altrove.

Tuttavia, è spesso davvero difficile indovinare quale proposta sia in grado di spostare gli equilibri.

In pochi avrebbero scommesso nel successo planetario di TikTok nel 2016, anno del lancio, eppure oggi parliamo di una realtà del valore di decine di miliardi di dollari, al centro di numerose trattative di mercato e infinite polemiche.