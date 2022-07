Inflead crea la nuova business unit DataLab

Scegliere gli influencer giusti quando si pianifica una campagna di influencer marketing è fondamentale ma non sufficiente. Osservare, studiare e persino prevedere le azioni delle aziende concorrenti e del mercato di riferimento è essenziale per prendere decisioni pertinenti, efficaci e orientate al raggiungimento degli obiettivi.

Per rispondere a queste esigenze, Inflead, piattaforma di influencer marketing intelligence, arricchisce la propria offerta con la creazione di Inflead DataLab, la nuova business unit dedicata all’analisi di trend, competitor, industry e scenari sui social media

“Grazie alla tecnologia di Inflead ed i suoi algoritmi proprietari, siamo in grado di realizzare analisi e ricerche di mercato puntuali e in real-time, adatte ad ogni esigenza del cliente”, spiega Giovanni Spinelli, CEO & Co-founder di Inflead.

I servizi di Inflead DataLab

Analisi dello scenario. È la prima cosa che un’azienda dovrebbe considerare prima di passare all’azione. DataLab è in grado di fornire una overview completa del panorama social e di influencer marketing di uno specifico settore (food, fashion, design, sport ecc.), così da garantire le basi necessarie per elaborare una strategia efficace, aumentare la brand awareness, prioritizzare la roadmap e ottimizzare il ROI.

Scouting dei trend di mercato. La tecnologia di Inflead è capace di scoprire nuovi trend e quindi nuove opportunità di crescita tra i diversi settori e paesi di riferimento. Inoltre, analizzando le tendenze di ogni specifica area di interesse sui social, è in grado di valutare quali mercati stanno registrando la crescita maggiore.

Analisi dell’industry. Confrontando le performance delle campagne di influencer marketing di più brand in un determinato paese o industry, è possibile ottenere una overview completa del mercato di riferimento: dimensioni e caratteristiche degli influencer più attivi, tipologia di format più utilizzati ed efficaci, durata media dei contenuti video, strategie e tipologie di campagne e altro ancora.

Analisi della concorrenza. Inflead DataLab analizza nel dettaglio le strategie e i risultati dei competitor, fornendo informazioni quali Influencing Value (True Reach), earned media value, influencer ingaggiati, stime sui budget allocati, target audience attivata e il ROI delle diverse attività.

Raccolti questi dati, gli algoritmi e le tecnologie di intelligenza artificiale di Inflead sono in grado di elaborare report taylor-made, creati ad hoc a seconda delle esigenze del cliente. Nei prossimi mesi, il DataLab di Inflead verrà inoltre implementato con una serie di nuove funzioni accessibili direttamente dalla dashboard, per garantire un servizio ancora più completo, di cui sarà possibile fruire anche in autonomia.

