Impresoft si consolida e acquista OpenSymbol e NextCRM

Impresoft Group, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft, Qualitas Informatica, Progel e NextTech, continua a espandere la propria offerta e annuncia l’acquisizione di OpenSymbol e NextCRM, entrambe realtà attive in ambito CRM.

A seguito delle due acquisizioni Impresoft Group conta oggi oltre 3500 clienti attivi, 600 dipendenti e un fatturato di oltre 70 milioni di euro, e rafforza il proprio posizionamento come gruppo ICT in Italia, grazie a una proposizione fornita da un singolo interlocutore in grado di offrire continuità ed innovazione.

Il nuovo polo andrà a completare in particolare l’offerta di Customer Engagement del gruppo, integrandosi con le altre tre principali aree di competenza sui cui è stato costituito: Business Application, ovvero dall’ERP al controllo di gestione fino ai sistemi di corporate performance management, Corporate Resiliency, che comprende le tecnologie e i processi che permettono di affrontare il cambiamento e mettere al sicuro il business delle organizzazioni grazie al cloud e tecnologie innovative e Industry, che con le soluzioni MES/APS consente di accompagnare la transizione delle aziende di produzione verso un modello 4.0 che guarda al futuro.

Facendo leva sull’esperienza pluriennale dei professionisti di OpenSymbol e NextCRM su piattaforme di riferimento internazionali come SugarCRM, Microsoft Dynamics 365 e Salesforce, Impresoft Group si posiziona come realtà di riferimento per i mercati mid market ed enterprise, con una offerta in grado di indirizzare tutti i principali processi di execution e operativi aziendali, grazie ad una soluzione integrata di servizi e prodotti che prende il nome di UniQa.

OpenSymbol è una realtà di riferimento nel panorama nazionale la cui missione è supportare le aziende nell’affrontare la Customer Revolution, inquadrando i progetti di CRM in una più ampia strategia che veda il cliente al centro.

Fondata nel 2004, si avvale di oltre 70 professionisti aiutando ad oggi più di 300 aziende e 10.000 utenti a superare gli ostacoli e a ottenere il massimo dalla strategia di Customer Experience.

NextCRM è un system integrator e una società di consulenza specializzata nell’implementazione di Salesforce, l’ecosistema cloud per le aziende più diffuso al mondo. Con 15 anni di esperienza nella costruzione, realizzazione e gestione di progetti CRM complessi e innovativi in molteplici industry, l’azienda vanta oltre 60 progetti di successo su piattaforma Salesforce e la capacità promuovere un’evoluzione e aggiornamento continuo al proprio interno con le certificazioni Salesforce e di Project Management. NextCRM conserverà la propria autonomia all’interno del Gruppo e il focus strategico su Salesforce.

L’operazione si concretizza in un’acquisizione con reinvestimento; il management di OpenSymbol e Next CRM, infatti, continueranno a gestire le operazioni della due aziende ed entreranno nel CDA della azienda capogruppo, Formula Impresoft, con un forte rinvestimento nella holding.