Impatto Covid-19 sull’IT, a pagare saranno i servizi

Mentre tutti i settori tecnologici saranno influenzati negativamente dal coronavirus Covid-19, i servizi IT saranno quelli più colpiti: è questa la ferma opinione di GlobalData

Il coronavirus (Covid-19) avrà di gran lunga il maggiore impatto sull’industria tecnologica nel 2020.

Metterà a dura prova l’economia mondiale, che sarà di fatto arrestata per tre mesi o più. Si tratta effettivamente di una prova di stress sulla capacità delle aziende di far fronte agli shock estremi.

Covid-19 testerà la solidità finanziaria delle aziende IT, e molte non sopravviveranno a questa fase iniziale. Quasi tutti gli altri subiranno un calo significativo dei ricavi.

GlobalData ha pubblicato un rapporto per riflettere e analizzare l’impatto di Covid-19 su 17 settori separati di tecnologia, media e telecomunicazioni e società leader. Nel rapporto vengono esaminati gli impatti a breve e lungo termine del Covid-19 su ciascun settore e classifica su base aziendale l’impatto individuale del Covid-19, insieme ad altri nove temi che interessano tale settore.

La relazione ha rilevato che tutti i settori avranno un impatto negativo, con i servizi IT che registrano le prospettive più cupe a lungo termine.

Stuart Ravens, Chief Analyst for Thematic Research di GlobalData, ha sottolineato come il settore dei servizi IT sarà il più colpito. La difficile situazione a breve termine che sperimenterà cercando di realizzare i progetti esistenti mentre i suoi clienti sono bloccati per tre mesi, sarà poi sostituito da ulteriori sofferenze aziendali a lungo termine determinate da un massiccio rallentamento nei progetti IT: infatti, le aziende ridurranno la spesa in funzione dei minori profitti previsti per il 2020.