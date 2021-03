Che impatto ha il 5G su streaming, utility e field operations

La tecnologia 5G è definitivamente uscita dallo stadio di pura teoria, e le sue applicazioni pratiche vedono un costante sviluppo.

John Carney, Global Svp e Gm Telecom, Media e Entertainment di Salesforce ha individuato una serie di settori e casi d’uso che cambieranno in meglio il nostro quotidiano grazie alle reti mobili di quinta generazione

Il 5G aumenterà la velocità delle reti wireless che alimentano i servizi di streaming e, a loro volta, i servizi di intrattenimento on-demand in tempo reale, per soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori.

Assisteremo all’introduzione di funzionalità di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) in casa . Inoltre, poiché il 5G aiuta ad aumentare il throughput per trasmettere gli ologrammi in modo più ampio e a un costo inferiore, i consumatori a casa potrebbero guardare in streaming le versioni olografiche dei loro artisti preferiti.

Anche nel campo dell’advertising sono previste enormi implicazioni per il 5G.

La pubblicità tradizionale passerà a una pubblicità digitale e sociale innovativa. Gli annunci saranno interattivi e costantemente informati da dati in tempo reale.

La piattaforma di social media TikTok ha appena svelato un annuncio AR che consente agli operatori di marketing di creare esperienze coinvolgenti e di marca.

Energie rinnovabili, utility e field operations con 5G

Sulla scia del World Economic Forum, c’è stato un aumento delle conversazioni sull’importanza delle risorse energetiche rinnovabili e della sostenibilità. Un altro effetto positivo del 5G sarà nel settore dell’energia e delle utilities. Il 5G facilita tecnologie come le case intelligenti o le case connesse, definite da Gartner come case collegate in rete per consentire l’interconnessione e l’interoperabilità di più dispositivi, servizi, app e reti senza soluzione di continuità.

Con il 5G che fornisce la velocità e la sicurezza richieste da questi sistemi intelligenti, essi possono contribuire a un mercato dell’energia meno dispendioso ed economico. Secondo Smart Energy International, Nokia e Telefónica hanno svelato che le reti 5G sono il 90% più efficienti dal punto di vista energetico in megabit al secondo (Mbps) rispetto ai predecessori 4G e il consumo energetico complessivo è motivo di preoccupazione.

Come nel manifatturiero, i tecnici sul campo delle utility vedranno una migliore connettività attraverso il 5G per migliorare la formazione e il supporto remoto. La gestione dei dati in tempo reale e il monitoraggio migliorato aiuteranno anche a preservare la sicurezza della comunità.

Ad esempio, un migliore monitoraggio delle linee elettriche attraverso l’Internet of Things (IoT), i droni e l’intelligenza artificiale contribuirà a mantenere meglio protetti i lavoratori e i residenti dei servizi pubblici.

Incorporando risorse pubbliche come linee elettriche, tubi di drenaggio e gasdotti con sensori IoT collegati a 5G, le società di servizi pubblici possono visualizzare la posizione di queste risorse in tutta la città .

I sensori IoT che collegano queste risorse fornirebbero informazioni in tempo reale su eventi come perdite e blocchi. I problemi possono essere identificati rapidamente prima che diventino seri.

Con il lancio del 5G, vedremo maggiore velocità, efficienza e digitalizzazione delle comunicazioni all’interno dei servizi finanziari. I clienti raggiungeranno la loro banca o i loro consulenti finanziari da qualsiasi luogo, tramite mezzi come videoconferenze e chatbot o robot potenziati con AR. Oltre a una semplice password, il 5G aiuterà anche ad aumentare la sicurezza con nuove applicazioni come l’autenticazione biometrica e misurazioni biologiche come impronte digitali o caratteristiche facciali per proteggere documenti sensibili e oggetti di valore.

Sul lato assicurativo e finanziario, la trasmissione più rapida dei dati del 5G accelererà l’elaborazione dei reclami e le decisioni sui prestiti. Il miglioramento dell’efficienza a venire può aiutare a rendere queste operazioni più fluide ed economiche, rendendo i clienti più soddisfatti.