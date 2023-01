Il nuovo MacBook Air con chip Apple M3 in arrivo nel secondo semestre?

Secondo gli ultimi rumor, Apple starebbe pianificando l’uscita del nuovo MacBook Air con un anch’esso nuovo chip prodotto con tecnologia a 3nm.

Questo chip potrebbe appartenere alla prossima generazione di SoC Apple Silicon, ed essere quindi l’Apple M3, se continuerà l’attuale numerazione.

I rumor ipotizzano che l’uscita del nuovo MacBook Air potrebbe avvenire durante la seconda metà del 2023, ma non offrono altri dettagli sulle nuove macchine, se non quelli relativi al processore.

I chip della serie M sviluppati da Apple sulla base dell’architettura ARM sono prodotti dal colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC).

La famiglia di chip Apple M2 è prodotta con la tecnologia avanzata a 5 nanometri di TSMC: inizialmente alcuni osservatori avevano ipotizzato che i chip M2 Pro e M2 Max dei nuovi MacBook Pro 14” e 16” potessero essere basati sul processo di produzione a 3nm.

TSMC dovrebbe essere già da dicembre pronta per la produzione di massa di chip basati sulla più recente tecnologia a 3nm. Tra i primi Mac ad esserne equipaggiati potrebbero dunque esserci i MacBook Air, come era peraltro già successo per il passaggio dai chip Apple Silicon di prima generazione a quelli di seconda.

Ma non necessariamente saranno i primi dispositivi Apple in assoluto a conoscere la transizione alla nuova piattaforma hardware.

Infatti, anche per iPhone 15 alcuni rumor fanno l’ipotesi del debutto di un nuovo chip Apple Silicon con processo produttivo a 3nm. Potrebbe essere dunque l’iPhone, la cui nuova versione viene solitamente presentata a settembre, il primo dispositivo Apple dotato di chip di terza generazione.

Rispetto agli attuali chip a 5nm i nuovi Apple M3 dovrebbero portare una maggiore potenza e anche una migliore efficienza energetica.

Tra i rumor che circondano i MacBook Air ce n’è anche uno che suggerisce l’uscita di un modello da 15 pollici, che potrebbe arrivare anche prima, entro la prima metà del 2023.

In parte quest’altra voce smentirebbe quella sull’introduzione della nuova generazione nella seconda metà del 2023. Oppure potrebbero entrambe far parte del lancio che Apple starebbe ipoteticamente preparando.

Come sempre, non c’è alcuna conferma né certezza sui rumor che si rincorrono riguardo ai prodotti Apple, fino all’annuncio ufficiale.