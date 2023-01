Ecco i nuovi Apple MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max

I rumor della vigilia sono stati confermati: Apple ha annunciato il nuovo MacBook Pro da 14″ e 16″ con M2 Pro e M2 Max, la nuova generazione di chip pro Apple che offre agli utenti pro prestazioni con ancora più efficienza energetica e un’autonomia superiore.

Con M2 Pro e M2 Max, MacBook Pro può gestire le attività più impegnative come il rendering di effetti, che risulta fino a sei volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel, e il color grading, che è fino a due volte più veloce, secondo quanto dichiarato da Apple.

Grazie all’elevata efficienza energetica del chip, l’autonomia di MacBook Pro è la migliore mai vista su Mac: fino a 22 ore, dichiara Apple.

Il nuovo MacBook Pro supporta inoltre il Wi-Fi 6E, che è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente, permettendo una connettività superiore, e anche HDMI avanzato, che supporta per la prima volta i monitor 8K.

Con fino a 96GB di memoria unificata nel modello con chip M2 Max, chi crea contenuti può lavorare con scene di grandi dimensioni senza problemi.

Completano le dotazioni uniche di MacBook Pro il display Liquid Retina XDR, le numerose opzioni di connettività, la videocamera FaceTime HD a 1080p, il sistema audio a sei altoparlanti e i microfoni di qualità professionale. Il tutto, naturalmente in combinazione con macOS Ventura, per un’esperienza utente che non ha rivali.

Il nuovo MacBook Pro da 14″ e 16″ può essere ordinato a partire da oggi e sarà disponibile da martedì 24 gennaio.

“MacBook Pro con chip Apple ha cambiato completamente le cose, consentendo all’utente pro di superare i limiti dei propri flussi di lavoro ovunque si trovi e di fare cose che mai avrebbe ritenuto possibili con un portatile. Oggi MacBook Pro compie un ulteriore passo avanti. Prestazioni più veloci, connettività migliorata e l’autonomia migliore mai vista su Mac, insieme al miglior display di sempre in un portatile, lo rendono semplicemente unico”, ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

MacBook Pro con M2 Pro ha una CPU 10-core o 12-core con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core, per prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Pro. Con 200 GBps di banda di memoria unificata, il doppio rispetto al chip M2, e fino a 32GB di memoria unificata, gli utenti sono in grado di gestire progetti di grandi dimensioni ed eseguire diverse app professionali contemporaneamente a velocità impressionanti.

La GPU di ultima generazione con fino a 19 core offre prestazioni grafiche fino al 30% superiori, mentre il Neural Engine è il 40% più veloce nelle attività di machine learning come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini. Il potente media engine in M2 Pro gestisce alla grande i codec video più popolari, accelerando notevolmente la riproduzione e la codifica video con un consumo minimo di energia.

Questi sono i dati dichiarati da Apple, per quel che riguarda le prestazioni con il chip M2 Pro su MacBook Pro:

Il rendering di titoli e animazioni in Motion è fino all’80% più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 20% più veloce rispetto alla generazione precedente.

La compilazione di codice in Xcode è fino a 2,5 volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e quasi il 25% più veloce rispetto alla generazione precedente.

L’elaborazione delle immagini in Adobe Photoshop è fino all’80% più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 40% più veloce rispetto alla generazione precedente.

MacBook Pro con M2 Max spinge al limite i flussi di lavoro con una GPU fino a 38-core di dimensioni nettamente superiori e prestazioni grafiche fino al 30% migliori rispetto al chip M1 Max, e include inoltre 400 GBps di banda di memoria unificata, il doppio rispetto al chip M2 Pro.

Con fino a 96GB di memoria unificata, MacBook Pro spinge ancora una volta i limiti della memoria grafica su un portatile, permettendo flussi di lavoro impegnativi a livello di grafica come la creazione di scene con geometrie 3D e texture estreme o il photomerge di immagini panoramiche di grandi dimensioni.

M2 Max ha una CPU 12-core di nuova generazione con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core che offrono prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Max e un media engine più potente rispetto al chip M2 Pro, con il doppio dell’accelerazione ProRes per velocizzare nettamente la riproduzione e la transcodifica dei contenuti.

Con il chip M2 Max su MacBook Pro, afferma Apple:

Il rendering degli effetti in Cinema 4D è fino a sei volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 30% più veloce rispetto alla generazione precedente.

Il color grading in DaVinci Resolve è fino a due volte più scattante rispetto al modello più veloce di MacBook Pro con processore Intel e fino al 30% più veloce rispetto alla generazione precedente.

Anche la connettività è migliorata: MacBook Pro supporta ora il Wi-Fi 6E che permette una connettività wireless più veloce e anche un’interfaccia HDMI più avanzata, che supporta i monitor 8K fino a 60Hz e i monitor 4K fino a 240Hz.

Queste nuove capacità espandono ulteriormente le versatili opzioni di connettività già integrate in MacBook Pro, come le tre porte Thunderbolt 4 per connessioni ad alta velocità alle periferiche, lo slot SDXC card e la porta di ricarica MagSafe 3.

I nuovi modelli di MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max possono essere ordinati a partire da oggi, 17 gennaio, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori. Le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Il nuovo MacBook Pro da 14″ con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da 2.499 euro e 2.309 euro per il settore Education; MacBook Pro da 16″ con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da 3.099 euro e 2.849 euro per il settore Education.

Ulteriori specifiche tecniche, opzioni di configurazione e accessori sono disponibili su apple.com/it/mac.