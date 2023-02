Il foldable Apple non sarà un iPad ma un notebook

Qualche giorno fa l’analista Ming-Chi Kuo aveva condiviso su Twitter il rumor secondo cui Apple starebbe preparando un iPad foldable, e che questa novità potrebbe arrivare sul mercato l’anno prossimo.

Altri osservatori del mondo Apple, come il tech reporter di Bloomberg Mark Gurman e l’esperto del settore dei display Ross Young, hanno però espresso il loro scetticismo su questa voce, e sottolineato che dalle loro fonti non hanno alcuna notizia di un iPad foldable.

Sembrerebbe dunque che l’ipotesi più accreditata sia quella che non attribuisce alcun fondamento all’eventualità di un iPad pieghevole. Eppure, la congettura che Apple stia lavorando su un dispositivo foldable non viene del tutto esclusa.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato di non aver sentito alcuna voce su di un ipotetico iPad pieghevole nel 2024.

Anche Ross Young ha dichiarato su Twitter di non aver colto nulla su un ipotetico iPad pieghevole per il 2024, ma che ha invece sentito parlare di un notebook foldable da 20,5 pollici Apple per il 2025.

E non è la prima volta in cui Ross Young – co-founder e CEO di DSCC, Display Supply Chain Consultants – parla di un ipotetico dispositivo foldable Apple.

Già nel febbraio del 2022 Young ipotizzava che Apple starebbe valutando la possibilità di offrire un notebook pieghevole e all-screen, con display da circa 20 pollici. Un prodotto che aprirebbe una nuova categoria di dispositivi nel catalogo Apple.

I diversi rumor che si intrecciano su questo fantomatico dispositivo foldable di Apple paiono dunque molto vaghi e contrastanti.

Non sembrano escludere del tutto l’eventualità di un dispositivo foldable di Apple. Ma al tempo stesso sembrano suggerire anche che Apple non pare avere grande fretta di entrare in questo segmento di mercato.